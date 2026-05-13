به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن موسم پرشکوه بندگی، انتشارات انقلاب اسلامی کتاب «مناسک حج» را که دربردارنده آخرین فتاوا و آرای فقهی مرجع عالیقدر، حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) است، بهعنوان جامعترین راهنمای عمل مکلفین منتشر و به زائران بیتالله الحرام تقدیم کرد.
این کتاب در ۱۹۲ صفحه و در قطع پالتویی در ۶ فصل مجزا تنظیم شده و با تبیین فضیلت و وجوب این فریضه آغاز گشته و در ادامه با دقتی موشکافانه، مسائلی نظیر استطاعت، احکام نیابت و جزئیات اعمال عمره و حج تمتع را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
نکته محوری در این کتاب، تأکید بر ضرورت حیاتی «تعلّم» و یادگیری دقیق مناسک است؛ چراکه فقه در حقیقت قالبی برای صیانت از کُنه و مغز عبادت محسوب میشود. کتاب حاضر با تبیین دقیق واجبات، محرمات و آداب شرعی از لحظه احرام تا رمی جمرات، در کنار ارائه استفتائات کاربردی، به زائر مدد میرساند تا با ذهنی منسجم و قلبی سرشار از اطمینان، وظیفه شرعی خود را به جای آورده و اجازه ندهد این فرصت بیبدیل و تکرارناپذیر عمر در غبار بیاطلاعی یا دلمشغولیهای دنیوی ضایع شود.
این اثر که در اواخر سال ۱۴۰۴ مهیای نشر شده بود، اکنون پس از شهادت مظلومانه آن قائد عظیمالشأن، به مثابه میراثی گرانبها در اختیار مؤمنینی است که بر تقلید و پیروی از آن فقیه فقید باقی ماندهاند.
در پایان اثر نیز علاوه بر احکام عمره مفرده، گلچینی از بیانات تمدنساز ایشان ضمیمه شده است تا یادآور شود که حج، چنانکه بر پشت جلد کتاب نیز نقش بسته، تنها یک آیین فردی نیست، بلکه «نمایش تواناییهای سخت و نرم امت» و تجلیگاه حج ابراهیمی در برابر مستکبران جهان است؛ شکوهی که تحقق آن تنها در گرو بندگی دقیق و تقید کامل به احکام و مناسک الهی خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند کتاب مناسک حج را از پایگاه الکترونیکی انتشارات انقلاب اسلامی به نشانی khameneibook.ir یا کتابفروشیهای سراسر کشور تهیه نمایند.
