افتتاح دو مدرسه خیری در اردکان با حضور وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح دو مدرسه جدید خیری در شهرستان اردکان ظهر پنجشنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، استاندار یزد و نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد،

این دو آموزشگاه جدید شامل دبیرستان ۱۲ کلاسه دکتر نسرین نصیری طوسی، در ۲ طبقه در وسعت سه هزار متر مربع و زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع و با صرف هزینه ۴۲۰ میلیارد ریال توسط خیر دکتر بتول ضیا اردکانی به یاد فرزندش و دبیرستان دخترانه ۹ کلاسه خیرساز شهید عباسعلی کارگر شریف نیز در وسعت سه هزار و ۴۰۰ متر مربع و زیربنای ۲ هزار متر مربع با هزینه ۳۰۰ میلیارد ریال توسط خیر، حاج احمد کارگر شریف به یاد برادر شهیدش افتتاح شد.

پیش از برگزاری آئین افتتاح، مقامات حاضر در برنامه با حضور در گلزار شهدای اردکان، با ادای احترام به مقام شامخ حضرت آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی، نماینده فقید ولی فقیه در استان و سایر شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.