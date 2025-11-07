روح‌اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال ۳۳ کیلومتر احداث راه روستایی و ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های فرعی و روستایی استان مرکزی انجام شده است.

وی ساخت راه‌های روستایی را سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساختی در مناطق کم برخوردار دانست و افزود: با احداث و ساخت راه‌های روستایی، توزیع عادلانه خدمات دولتی، توسعه صنعت گردشگری، رونق اقتصادی، تسهیل در خدمات جاده‌ای، کشاورزی، آموزشی و بهداشتی نیز در مناطق روستایی و محروم رقم می‌خورد که حاصل آن افزایش سطح رضایتمندی عمومی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی بیان کرد: علاوه بر ساخت ۳۳ کیلومتر راه روستایی جدید، از ابتدای سال جاری به منظور نگهداری از راه‌های موجود و رفع خرابی‌های رویه آسفالتی، ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های فرعی و روستایی اجرا شده که حدود ۶۰ درصد آن در راه‌های روستایی و ۴۰ درصد نیز در جاده‌های فرعی استان بوده است.

وی افزود: مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها را حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد اعتبار عنوان کرد و گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدامات صورت گرفته فراتر از برنامه‌ریزی‌های تعیین شده است.

محسن زاده تاکید کرد: این امر نشان از تعهد، پشتکار، هم افزایی و وفاق کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی و پیمانکاران بخش خصوصی دارد.

وی گفت: این اقدامات مهم بدون حمایت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، استاندار استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان و فرمانداران شهرستان‌های ۱۲ گانه محقق نمی‌شد.