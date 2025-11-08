واکنش لفظی اتحادیه اروپا به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا امروز شنبه بدون اقدام عملی در خصوص ادامه تجاوزهای اشغالگران قدس به جنوب لبنان و غزه، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد و خواستار احترام به توافق آتش‌بس منعقد شده در نوامبر ۲۰۲۴ شد.

«انوار العنونی»، (Anouar El Anouni) سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، گفت: اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد تا به تمام اقداماتی که قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس منعقده در نوامبر ۲۰۲۴ را نقض می‌کند، پایان دهد.

این مقام اتحادیه اروپا، در این خصوص در واکنشی لفظی گفت: همه طرف‌ها باید برای حفظ آتش‌بس و پیشرفت‌های حاصل شده تاکنون تلاش کنند.

النشره لبنان ساعاتی پیش گزارش داد که یک خودرو در شهرک برعشیت در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

مرکز فوریت‌های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر این حمله یک نفر شهید و ۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز بوده و به دنبال خلع سلاح مقاومت است!