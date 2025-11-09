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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

قطعی آب در دانشگاه شریف و تهران

قطعی آب در دانشگاه شریف و تهران

در هفته گذشته آب دو خوابگاه دانشگاه صنعتی شریف قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه شریف در روزهای اخیر از قطعی آب خوابگاه شهید احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف بدون اطلاع قبلی خبر داده بود. امروز نیز اعلام شده است که خوابگاه دختران طرشت ۲ دانشگاه در هفته گذشته حداقل سه شب را بدون آب پشت سر گذاشته‌اند.

این روزنامه اعلام کرده است که با توجه به کاهش ذخایر آبی در تهران، وظیفه مسئولین دانشگاه افزایش مخازن ذخیره‌سازی آب، پیگیری قطع نکردن آب خوابگاه‌ها و اطلاع از ساعات قطعی و اطلاع‌رسانی آن است.

همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از سرویس‌های بهداشتی دانشگاه تهران منتشر شده که حاکی از قطعی آب در این دانشگاه است.

کد مطلب 6649883

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