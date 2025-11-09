دومین عضو شورای شهر دورود دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و تحقق عدالت و در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط دستگاه قضائی و همکاری نهادهای امنیتی، یکی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

وی افزود: پرونده این فرد با جدیت در حال رسیدگی است و دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف و فساد برخورد خواهد کرد. حفظ اعتماد عمومی و سلامت اداری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد.

دادستان دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط‌عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری کنند و از هر گونه دامن‌زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.

بنا بر این گزارش، در تاریخ ۱۴ آبان ماه نیز و بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب دورود، در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضائی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.