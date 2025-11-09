خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل: پویش «دوباره در برابر ایران زانو خواهید زد» ریشه اصلی آن در روحیه مقاومت و خودباوری ملی ایرانیان قرار دارد نگرشی که طول قرن‌های متوالی ایرانیان را در برابر تهاجم؛ تحریم و فشارهای خارجی و از سویی نابرابری‌ها مقاوم ساخته است.

این شعار پویش برگرفته از دل تاریخ این ملت بزرگ است گویی تاریخ سال ۲۵۰ میلادی دوباره تکرار و شاپور اول پس از شکست روم در نبرد رأس الجالوت امپراتور روم را اسیر کرد این واقعه مهم تاریخی که برگی از تاریخ و تمدن و اقتدار ملت بزرگ ایران است چندی پیش رهبر بزرگ انقلاب در سخنرانی‌های خود دوباره آن را یادآوری کردند.

‌هم صدایی ایرانیان در پویش زانو خواهید زد

در همین رابطه، یک استاد تاریخ معتقد است؛ در روزگاری که جنگ‌ها نه با گلوله بلکه با روایت و رسانه شکل می‌گیرند پویش در برابر ایران زانو خواهید زد به نمادی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بدل شده است پیامی که از درون جامعه برخاسته و بر افکار عمومی فراتر از مرزها اثر گذاشته است.

سیده طوبی میرطاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شعار بازتابی از اعتماد به نفس ملی و بازتعریف نقش ایران در معادلات جهانی است از میدان سیاست تا عرصه فرهنگ و دیپلماسی پشت این عبارت منظومه‌ای از تجربه‌های تاریخی؛ مقاومت اجتماعی و سرمایه نمادینی نهفته است که امروز در قالب پویش‌های مردمی احیا می‌شود.

به گفته این استاد تاریخ؛ این پویش فراتر از یک واکنش تبلیغاتی است این حرکت جمعی تلاشی برای بازتولید گفتمان «ایستادگی مومنانه» در برابر فشارهای خارجی در شرایطی که بسیاری از ملت‌ها در فضای رسانه‌ای جهانی به حاشیه رانده می‌شوند ملت بزرگ ایران کوشیده است با زبان خود سخن گفته و تصویر تازه و زنده‌ای از قدرت ملی ارائه دهد.

وی اظهار داشت: از دید جامعه شناسی سیاسی در برابر ایران زانو خواهید زد را می‌توان بازتاب یک تحول در گفتمان دینی و ملی دانست جایی که مردم به ویژه نسل جدید در پی بازتعریف هویت خود در جهان پر تحول امروزند این پویش می‌تواند با زبانی صریح و احساسی بر اقتدار نرم ایران تاکید و نشان دهد که ملت‌ها با حفظ استقلال فرهنگی و فکری می‌توانند روایت خود را به جهان تحمیل کنند.

بازتاب جهانی یک شعار

این استاد تاریخ در ادامه با اشاره به بازتاب‌های جهانی شعار در برابر ایران زانو می زنید عنوان کرد: این شعار طی سال‌های اخیر به ویژه در موقعیت‌های بحرانی یا مناسبت‌های ملی از سوی برخی مقامات؛ رسانه‌ها و حتی مردم عادی ایران تکرار می‌شود بر خلاف تصور اولیه که ممکن است صرفاً شعاری احساسی یا واکنشی بدانیم ردپایی از فلسفه عمیق‌تری در ورای کلمات آن نهفته است.

میر طاهری افزود: ریشه این شعار در روحیه مقاومت و خودباوری ملی ایرانیان قرار دارد ایرانیانی که در برابر تهاجم و تحریم و فشارهای خارجی مقاوم ساخته شده‌اند این شعار نماد استقلال و گفتمان مقاومت است و هشداری به دشمنان و دوستان ایران زمین است که کشوری اهل گفتوگو و تعامل است اما هرگز از اصول و حقوق خود کوتاه نمی‌آید.

وی بیان کرد: جهانیان این برداشت را دارند که شعار متفاوت و چند وجهی است در میان برخی کشورها و افکار عمومی غربی چنین اظهاراتی ممکن است نشانه سخت سری و غیر انعطاف پذیری داشته باشد اما برای بسیاری از ملت‌های مستقل دنیا این شعار نمادی از سربلندی و پایداری و مقاومت یک ملت بزرگ در برابر تولیدکنندگان قدرت جهانی خواهد بود.

وی افزود: دید جهانیان در برابر ماهیت ایران چه مثبت و چه منفی تا حد زیادی متأثر از همین گفتمان مقاومتی است و افزایش احترام در میان کشورهای همسو و افزایش نگرانی یا حتی خصومت در بین مخالفان برای جهان قابل درک است که ایران اسلامی با تاریخی از فرهنگ و هویت و تاریخ ایستادگی در برابر فشارها را نه انتخاب، بلکه بخشی از سرنوشت و هویت خود قلمداد می‌کند و زاویه دیگر این شعار و پویش پیام اقتدار و حق طلبی ایرانیان در عرصه جهانی است.