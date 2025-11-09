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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض؛

پرچمدار کاروان ورزش ایران طلسم بی‌مدالی را شکست؛ مدال برنز برای بربط

پرچمدار کاروان ورزش ایران طلسم بی‌مدالی را شکست؛ مدال برنز برای بربط

پرچمدار کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی و عضو تیم ملی جودوی بانوان موفق شد با کسب مدال برنز مسابقات جودو، اولین مدال‌آور ایران در این بازی‌ها لقب بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مریم بربط جودوکار وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان توانست اولین مدال کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی کسب کند. وی امروز در دیدار سوم خود که برای مدال برنز می‌جنگید توانست جودوکار کامرونی را شکست دهد و مدال برنز را برای ایران به دست آورد.

بربط در اولین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها همبستگی کشورهای اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

کد مطلب 6650307

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    نظرات

    • ناشناس DE ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      4 0
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      تبریک به آقای وزیر با یه مدال برنز تبریک به ارش بدون تیر و کمان با این نتيجه ضعيف خدا یا به داد جودو برس به چه روزی افتاده با یه مدال برنز همه خوشحال میشوند
      • ناشناس IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
        3 0
        زمانی جودو کسب مدال جهانی خوشحالی می‌کرد. حالا با مدال برنز کشورهای اسلامی جای تعجب داره چرا جودو به این روز افتاده
    • کارشناس ورزش IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      4 0
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      کاروان جودو فقط یک برنز. آیا از سوی وزارت ورزش از فدراسیون جودو بازخواست می‌شود. خیلی نتیجه ضعیف
    • DE ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      4 0
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      طلسم بی مدالی؟ دو روزه شروع شده یه جور تیتر نزنین آدم خندش بگیره؟ انگار یک هفته گذشته کاروان مدال نگرفته طلسم شده جدول ۸ نفره سوم شدن کار زیاد سختی نیست
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      3 0
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      اوزان جودو این مسابقات بین 6 تا 12 نفر بوده که ضعیف ترین تعداد مسابقات جودوست باز هم جودوکاران ایرانی حذف شدند .
    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      5 0
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      میراسماعیلی تا چه زمانی قصد دارد به خدمت صادقانه خود ادامه دهد ؟

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