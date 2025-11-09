صادقی: زنجان به عنوان میزبان رویداد جهانی ICCN ۲۰۲۶ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست با هماهنگ کنندة بین المللی و عضو ایرانی سازمان جهانی ICCN و دیگر مسئولین استانی گفت: فرصت برگزاری این رویداد جهانی که با حضور اعضای ICCN و مرتبط با یونسکو در زنجان با همکاری و پیگیری شهرداری این شهر می‌تواند نام ایران و زنجان را در عرصه بین‌المللی مطرح کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای برگزاری رویداد جهانی ICCN ۲۰۲۶ در زنجان افزود: پس از رایرنی های صورت پذیرفته از سال ۲۰۲۳ و پس از دو سال رایزنی و تلاش در سال ۲۰۲۵ توسط امتیاز میزبانی این رویداد جهانی با محوریت کنفرانس و کارگاه موضوعی برای ایران و به‌طور خاص برای شهر زنجان کسب شد.

استاندار زنجان گفت: آخرین میزبان اعضای سازمان جهانی ICCN در ایران که برگزاری مجمع عمومی ICCN در ایران در سال ۲۰۱۳ و توسط شهر اصفهان انجام شده بود و از آن زمان تاکنون هیچ شهری در کشور چنین فرصتی نیافته بود.

صادقی ادامه داد: شهرهای زنجان، اصفهان، شیراز، نیشابور و کاشان از ایران عضو ICCN هستند و برگزاری این رویداد گامی مؤثر در راستای تحقق شعار زنجان، شهری در مسیر بین‌المللی شدن خواهد بود.

استاندار زنجان با اشاره به روند اجرایی میزبانی گفت: با حضور شهرداری زنجان برای میزبانی، لازم است جلسات هماهنگی این رویداد مهم با مدیریت امور اجتماعی استانداری و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و مدیر برگزاری رویداد برگزار شود تا چالش‌ها و موانع احتمالی برطرف گردد.

صادقی تأکید کرد: استان زنجان از حمایت‌های اولیه برای حفظ این امتیاز برخوردار است و متعهد به اجرای تعهدات بین‌المللی خود هستیم؛ چراکه این امر موجب افزایش اعتبار شهر زنجان در سطح جهانی خواهد شد.ICCN دارای ۹۳ عضو از ۳۴ کشور می‌باشد و به عنوان کمیتة مشورتی یونسکو در زمینة همکاری‌های فرهنگی بین شهری در جهان فعالیت می‌نماید.