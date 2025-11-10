به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیگیری طرحهای عمرانی و زیرساختی حوزه آب، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از ایستگاه پمپاژ شماره یک رویدر و خط انتقال آب از آبشیرینکن یکمیلیون مترمکعبی به بخشهای کهورستان و رویدر بازدید کرد.
در این بازدید، سردار نجفی، جانشین قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیتزدایی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه و قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع)، عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، معاون فنی و مهندسی و مدیر اجرایی شرکت آبفا استان و مدیر آبفا شهرستان، فرماندار را همراهی کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژههای آبرسانی قرار گرفتند.
مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از همکاری و حمایتهای شرکت آب و فاضلاب استان و قرارگاه محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه، قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: با تلاش و هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه، عملیات نصب انشعابات آب روستای کیشی پایین در حال انجام است و طبق برنامهریزی انجامشده، شبکه آبرسانی این روستا طی روزهای آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: با اتمام این پروژهها، بهزودی آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی به بخشهای کهورستان و رویدر خواهد رسید و مشکلات تأمین آب این مناطق بهطور اساسی برطرف میشود.
نظر شما