  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

فرماندار خمیر: آب کهورستان و رویدر به زودی پایدار می‌شود

فرماندار خمیر: آب کهورستان و رویدر به زودی پایدار می‌شود

بندرعباس -فرماندار شهرستان خمیر گفت: به‌زودی آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی به بخش‌های کهورستان و رویدر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیگیری طرح‌های عمرانی و زیرساختی حوزه آب، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از ایستگاه پمپاژ شماره یک رویدر و خط انتقال آب از آب‌شیرین‌کن یک‌میلیون مترمکعبی به بخش‌های کهورستان و رویدر بازدید کرد.

در این بازدید، سردار نجفی، جانشین قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه و قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع)، عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، معاون فنی و مهندسی و مدیر اجرایی شرکت آبفا استان و مدیر آبفا شهرستان، فرماندار را همراهی کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آبرسانی قرار گرفتند.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های شرکت آب و فاضلاب استان و قرارگاه محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه، قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: با تلاش و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه، عملیات نصب انشعابات آب روستای کیشی پایین در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، شبکه آبرسانی این روستا طی روزهای آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: با اتمام این پروژه‌ها، به‌زودی آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی به بخش‌های کهورستان و رویدر خواهد رسید و مشکلات تأمین آب این مناطق به‌طور اساسی برطرف می‌شود.

کد مطلب 6650881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها