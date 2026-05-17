  1. استانها
  2. فارس
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

تخریب ۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرک جوادیه شیراز

شیراز-معاون خدمات شهری شهرداری شیراز از تخریب ۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و بازگرداندن یک مورد ساخت غیرمجاز به حالت اولیه در شهرک جوادیه این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت با اشاره به اجرای عملیات رفع تخلفات ساختمانی در حریم شهر گفت: بامداد شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، در راستای صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تعرض به اراضی کشاورزی و تامین بستر مناسب برای توسعه آتی شهر و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، عملیات اجرای سه فقره رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرک جوادیه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات با حضور عوامل اجرایی شهرداری، نیروهای پشتیبان و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد که طی آن، سه دستگاه ساختمان دو طبقه شامل پنج واحد ساختمانی که بدون اخذ مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط شهرسازی احداث شده بودند، تخریب و آرای صادره به‌طور کامل اجرا شد.

خوشبخت با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی در حریم شهر نیازمند استمرار نظارت و برخورد قانونی است، تصریح کرد: در ادامه این اقدام، یک دستگاه ساختمان دیگر نیز با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها، رفع تخلف و به حالت اولیه بازگردانده شد تا از تداوم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جلوگیری شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی پیرامون شهر گفت: حفظ حریم شهر و جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی، امنیت محیطی، نظم شهری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین خدمات‌رسانی به مدیریت شهری دارد و در همین راستا، گشت‌های مستمر و اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: اجرای احکام قانونی در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدون اغماض و در چارچوب قانون دنبال می‌شود و شهرداری شیراز با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، اجازه نخواهد داد حقوق شهروندان و منافع عمومی تحت تأثیر اقدامات سودجویانه قرار گیرد.

خوشبخت در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در حریم و محدوده شهر، نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6832283

