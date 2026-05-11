تخریب سه واحد ساختمانی غیرمجاز در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خوشبخت با اشاره به اجرای عملیات مشترک رفع تخلفات ساختمانی در حریم منطقه ۱۰ شهرداری شیراز گفت: این عملیات در راستای پیشگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، بازگشت اراضی به حالت اولیه و اعمال قانون با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات انجام شد.
وی ادامه داد: در این عملیات، اعمال قانون برای بازگشت به حالت اولیه برای سه قطعه باغشهری دارای ساختوساز غیرمجاز در باغات محله دوکوهک اجرا شد و همچنین اخطارهای لازم به سایر متخلفان ابلاغ و اقدامات ارشادی و پیشگیرانه نیز انجام گرفت.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: این اقدام با حضور و مشارکت گشت همپوشان و همراهی دستگاههای مختلف از جمله شهرداری کلانشهر شیراز، فرماندهی یگان حفاظت امور اراضی استان فارس، یگان حفاظت امور اراضی شهرستان شیراز، فرماندهی یگان حفاظت راه و شهرسازی استان فارس، اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.
خوشبخت گفت: علاوه بر اعمال قانون، ابلاغ اخطارهای شفاهی و دیوارنویسی بر بدنه مستحدثات متخلف نیز با هدف آگاهسازی و جلوگیری از ادامه روند تخلفات صورت گرفت.
وی با تقدیر از حمایت و پشتیبانی معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز فارس و معاونت دادستان در مجتمع قضایی صدرا تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی نقش مهمی در صیانت از باغات، اراضی کشاورزی و حریم شهر شیراز دارد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و حفاظت از اراضی و باغات شهری به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و شهرداری شیراز با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظر شما