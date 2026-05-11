  1. استانها
  2. فارس
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

تخریب سه واحد ساختمانی غیرمجاز در شیراز

تخریب سه واحد ساختمانی غیرمجاز در شیراز

شیراز-معاون خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای عملیات مشترک رفع تخلفات ساختمانی در حریم منطقه ۱۰ شهرداری شیراز خبر داد و گفت: سه واحد ساختمانی غیرمجاز در باغ‌های محله دوکوهک تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت با اشاره به اجرای عملیات مشترک رفع تخلفات ساختمانی در حریم منطقه ۱۰ شهرداری شیراز گفت: این عملیات در راستای پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بازگشت اراضی به حالت اولیه و اعمال قانون با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات انجام شد.

وی ادامه داد: در این عملیات، اعمال قانون برای بازگشت به حالت اولیه برای سه قطعه باغ‌شهری دارای ساخت‌وساز غیرمجاز در باغات محله دوکوهک اجرا شد و همچنین اخطارهای لازم به سایر متخلفان ابلاغ و اقدامات ارشادی و پیشگیرانه نیز انجام گرفت.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: این اقدام با حضور و مشارکت گشت هم‌پوشان و همراهی دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری کلان‌شهر شیراز، فرماندهی یگان حفاظت امور اراضی استان فارس، یگان حفاظت امور اراضی شهرستان شیراز، فرماندهی یگان حفاظت راه و شهرسازی استان فارس، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

خوشبخت گفت: علاوه بر اعمال قانون، ابلاغ اخطارهای شفاهی و دیوارنویسی بر بدنه مستحدثات متخلف نیز با هدف آگاه‌سازی و جلوگیری از ادامه روند تخلفات صورت گرفت.

وی با تقدیر از حمایت و پشتیبانی معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز فارس و معاونت دادستان در مجتمع قضایی صدرا تصریح کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی نقش مهمی در صیانت از باغات، اراضی کشاورزی و حریم شهر شیراز دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفاظت از اراضی و باغات شهری به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و شهرداری شیراز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6826558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها