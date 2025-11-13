به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی صبح پنجشنبه در بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه کریدور شمالغرب کشور با اشاره به اهمیت این محور راهبردی گفت: کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ترانزیتی جمهوری اسلامی است که از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تاکنون بخش عمده‌ای از آن در استان‌های مختلف تکمیل شده است و از مجموع هزار و ۴۵۰ کیلومتر مسیر این کریدور، حدود هزار و ۱۵۰ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و تنها ۳۰۰ کیلومتر باقیمانده که ۱۵۰ کیلومتر آن در محدوده استان کردستان قرار دارد.

فتحی تأکید کرد: متأسفانه سهم استان کردستان از این پروژه هنوز به‌طور کامل محقق نشده و مردم استان سال‌هاست چشم‌انتظار تکمیل این محور هستند و خوشبختانه در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و معاونت ساخت، برای تمامی ۱۴ قطعه این محور در کردستان پیمانکار تعیین شده و عملیات اجرایی در جریان است.

نماینده مردم سنندج با اشاره به ضرورت ایمنی مسیر و کاهش تصادفات افزود: در سال‌های گذشته متأسفانه در محورهای استان شاهد حوادث ناگواری بوده‌ایم؛ طبق گزارش پزشکی قانونی، ۳۸۰ نفر از هم‌استانی‌های ما در تصادفات جاده‌ای این مسیر جان خود را از دست داده‌اند و امیدواریم با تکمیل کریدور، دیگر شاهد چنین داغ‌هایی در خانواده‌های کردستانی نباشیم.

وی در ادامه خواستار تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج شد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم، تکمیل کنارگذر شهر سنندج است تا عبور و مرور خودروهای سنگین از داخل شهر متوقف شود، در گذشته بروز حوادثی مانند انفجار تانکر سوخت در داخل شهر، جان تعدادی از هم‌استانی‌های ما را گرفت و دیگر نباید اجازه تکرار چنین حوادثی را بدهیم.

فتحی در پایان از همکاری مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، و مدیریت عمرانی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و حمایت دولت چهاردهم، شاهد تکمیل محورهای مواصلاتی، توسعه ایمن راه‌ها و بهره‌مندی مردم کردستان از مسیرهای دسترسی مناسب و استاندارد باشیم.

استان کردستان یکی از ۵ استان واقع در کریدور بزرگراهی غرب کشور است که ۳۲۵ کیلومتر از این کوریدور را در خود جای داده است.

احداث این کریدور در استان کردستان در قالب ۱۴ قطعه در حال انجام است و تاکنون ۱۷۵ کیلومتر از محور مزبور در قالب ۵ قطعه با صرف اعتبار به روز شده ۱۸,۷۲۵ میلیارد تومان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

۱۲۴ کیلومتر در ۸ قطعه در دست اجرا ۲۶ کیلومتر کنار گذر سنندج در دست هم اکنون شاهد بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از قطعات ۶ و ۹ با اعتباری بالای قرض ۳,۰۰۰ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرای ۲۰ کیلومتر از قطعه ۸ این محور با اعتبار حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشیم.

هدف از احداث این پروژه کاهش ۳۰ درصدی تعداد تصادفات تلفات جاده‌ای، کاهش ۲۰ دقیقه‌ای زمان سفر به دلیل افزایش سرعت طرح، کاهش میزان مصرف سوخت به دلیل کاهش طول مسیر کاهش آلودگی هوا و توسعه و رونق اقتصادی و رفع اصلاح نقاط حادثه خیز است.