جورج کلونی: غول از بطری درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جورج کلونی درباره استفاده روزافزون هالیوود از هوش مصنوعی، اظهار نظر کرد. او در مراسم افتتاحیه فیلم «جی کلی» در لسآنجلس، گفت: چیزی که واقعاً هالیوود را تکان داد، ماجرای «سورا ۲» بود. این موضوع همه را شوکه کرد زیرا ناگهان کیفیت بسیار بهتر شد و این ترسناک است اما میدانی، هوش مصنوعی همان مشکلی را که ما در هالیوود داریم، خواهد داشت، منظورم این است که ستارهسازی کار آسانی نیست. واقعاً نمیتوانی از پیش بدانی چه چیزی کسی را ستاره میکند و این به ظاهر طرف مربوط نیست. این یک امر خاص و تشخیص آن دشوار است. آنها همان مشکلاتی را خواهند داشت که ما داریم.
کلونی نسخههای غیرمجازی که توسط هوش مصنوعی از خودش ساخته شده را به صورت آنلاین دیده و میگوید: چند مورد واقعاً وحشتناک وجود داشت و در آنها کارهایی انجام دادهاند و چیزهایی گفتهاند که من هرگز انجام ندادهام و نگفتهام و این فیلمها مرا در معرض خطر قرار دادهاند و این خطرناک است. برای خانواده خطرناک است. پیچیده است اما غول از بطری بیرون آمده و من کاملاً مطمئن نیستم بتوانیم در برابرش کاری کنیم.
الین ون در ولدن، خالق اولین بازیگر هوش مصنوعی به نام تیلی نوروود، به تازگی در مصاحبهای جدید با جین مدوس از ورایتی گفت که در حال حاضر با استودیوها برای تهیه محتوای هوش مصنوعی برای فیلمها همکاری میکند اما پیشبینی میکند که فیلمهای بلندی که به تمامی با هوش مصنوعی ساخته شوند، هنوز کار دارند و در «مرحله بعدی» عملی خواهند شد.
وی گفت: مطمئنم سال آینده، جلوههای ویژه زیادی با هوش مصنوعی ساخته خواهد شد. بعد چند نمای مقدماتی به وجود میآید و چند نمای واحد با هوش مصنوعی شکل میگیرد و سپس به آرامی، به ساخت یک فیلم میرسیم که کاملاً توسط هوش مصنوعی ساخته شده باشد. اینکه آیا مردم برای فیلمی که با هوش مصنوعی ساخته شده هزینه کنند یا نه؟ باید بگویم فکر نمیکنم برای مردم فرق زیادی داشته باشد. داستانسرایی خوب است که پرداخت هزینه توسط مردم را ممکن میکند.
ون در ولدن در ماه سپتامبر با ادعای اینکه آژانسهای استعدادیابی برای امضای قرارداد با تیلی سر و دست میشکنند، واکنشهای منفی زیادی برانگیخت.
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