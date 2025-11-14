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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۷:۵۸

برگزیدگان ترویج علم سال ۱۴۰۴ معرفی شدند

برگزیدگان ترویج علم سال ۱۴۰۴ معرفی شدند

مروجان علم برگزیده سال ۱۴۰۴ توسط انجمن ترویج علم ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای بیست و ششمین دوره جوایز ترویج علم روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد.

برگزیدگان این مراسم به شرح زیر است:

بخش تلاش پایدار

جمشید ممتاز؛ مؤسس انجمن ایران مطالعات سازمان ملل متحد؛ به پاس تلاش گسترده و تأثیرگذار در عرصه حقوق بین‌الملل

بخش آموزگاران مناطق کم‌برخوردار (بزرگداشت محمد بهمن‌بیگی):

سمیه خبیری؛ به پاس تلاش‌های الهام‌بخش و اثرگذار در آموزش و ترویج علوم در میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار خراسان جنوبی

محمد بیابانی گیو

به پاس سال‌ها تلاش در آموزش و ترویج علوم در مدارس و میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار خراسان جنوبی

بخش رسانه:

علیرضا شریعتمدار طالقانی؛ رسانه وی را به پاس تلاش در توسعه و ترویج دانش، آموزش و آگاه‌سازی جامعه درباره تازه‌ترین یافته‌های علمی و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام در بحران‌های همه‌گیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه

بخش کنشگر علم و جامعه (بزرگداشت دکتر محمدامین قانعی راد):

مجموعه ارغنون هامون به پاس تلاش در ترویج علم جامعه‌شناسی، گسترش آگاهی اجتماعی، پرورش فرهنگ گفتگو و ایجاد شبکه‌های انجمن و مدنی در جنوب ایران

بخش محیط زیست (بزرگداشت هنریک مجنونیان):

انتشارات ایران‌شناسی به پاس خدمات در توسعه و ترویج دانش و فرهنگ ایرانی، آموزش و آگاه‌سازی جامعه در زمینه میراث علمی و فرهنگی ایران

هادی حجازی؛ آتش‌نشان

به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش ایمنی، آموزش و آگاه‌سازی جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث

صمد برکی؛ محیط‌بان پارک ملی گلستان

به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش زیست‌محیطی، آموزش و آگاه‌سازی جامعه در در زمینه محیط زیست

طاهر قدیریان

به پاس تلاش در جهت ترویج دانش زیست‌محیطی، آموزش و آگاه‌سازی جامعه درباره چالش‌های اقلیمی و تبیین نقش علم در حفاظت از زمین و منابع طبیعی کشور

بخش نهادها و انجمن‌ها

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

به پاس تلاش‌های خلاقانه و هدفمند در ترویج علوم پایه، برقراری ارتباط میان علم و جامعه، آموزش و انگیزش دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان جوان و گسترش درک عمومی از زیبایی و اهمیت علم در زندگی روزمره

انجمن دیابت گابریت

به پاس تلاش‌های ارزنده به سبب دغدغه‌مندی در سلامت جامعه و نقش‌آفرینی مؤثر با رویکرد ترویجی در حوزه بیماری دیابت

بخش روش‌های خلاقانه و نوآورانه

سروش صلواتیان

به پاس تلاش در جهت توسعه و ترویج دانش و آگاهی علمی در میان مردم، گسترش آموزش در مناطق کم‌برخوردار کشور و تمرکز ویژه بر منطقه جازموریان و سیستان و بلوچستان

بخش ادبیات کودک (بزرگداشت توران میرهادی)

جامعه یاوری فرهنگی

به پاس تلاش در جهت ترویج عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری در مناطق کم‌برخوردار و گسترش دسترسی به آموزش برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور

کد مطلب 6655076

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