به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» عصر پنجشنبه ۲۲ آبان در برج میلاد تهران برگزار شد. در این مراسم ‌افرادی همچون منوچهر شاهسواری، مجید زین‌العابدین، بهروز شعیبی، همایون اسعدیان، جمشید هاشم‌پور، فاطمه محمدی، محسن ‌برمهانی، سیروس مقدم، محسن ‌تنابنده، هدی زین‌العابدین، محمود کلاری، محمدرضا شریفی نیا، کمال تبریزی، روح‌الله سهرابی، محمد بحرانی، محمدرضا ورزی، محسن افشانی، بهرام عظیمی و … حضور داشتند.

این مراسم با پخش آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز شد.

مژده لواسانی و هومن حاجی‌عبدالهی اجرای مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم را برعهده داشتند.

یکی از نکات قابل توجه این مراسم حضور زیاد خانواده‌ها به همراه کودکان و خردسالان بود، به حدی که ظرفیت صندلی‌های اضافه سالن برج میلاد پر شده و افراد روی زمین و راهروها نشسته بودند.

در ادامه گروه نوازندگان روی صحنه آمدند و قطعاتی از موسیقی فیلم‌های مطرح را اجرا کردند. سپس گزارشی ویدئویی از روزهای برپایی این رویداد در پردیس سینمایی ملت روی پرده رفت.

سپس مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» عنوان کرد: شهر و سینما، ۲ بهانه‌ای بودند که امروز ما را در کنار هم جمع کردند. بهانه‌ای که پس از جنگ ۱۲ روزه، حس همدلی را در ما تقویت کرد. خیلی خوشحالم که قرار است همدلانه در کنار هم برای ایران تلاش کنیم، هنر این کشور را ارتقا دهیم و آثار نمایشی تازه‌ای برایش تولید کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: مؤسسه تصویر شهر برای دوره‌ بعدی جشنواره فیلم فجر، تولیدات ویژه‌ای در قالب گروه تهران سینما خواهد داشت. این آثار به‌صورت اختصاصی برای جشنواره‌ فیلم فجر ساخته می‌شوند و برای نخستین‌بار در همان‌جا به نمایش درخواهند آمد.

تجلیل از جمشید هاشم‌پور

در ادامه این مراسم از جمشید هاشم‌پور بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون تجلیل شد. وی سپس عنوان کرد: از مردمی که تشریف آوردند، شهردار محترم تهران و دست‌اندرکاران این مراسم تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانیم در آینده و در جشنواره‌های بزرگ دنیا رقیب فیلمسازان بزرگ باشیم.

محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در ادامه برنامه تصریح کرد: خوشحالیم در کنار هنرمندانی هستیم که دغدغه‌شان روایت زیستن در شهر است؛ شهری که هر روز در آن نفس می‌کشیم، اما گاه ممکن است مهم‌ترین داستان‌هایش را از یاد ببریم.

جشنواره شهر یک رخداد هنری نیست بلکه آئین دیدن است

وی تاکید کرد: جشنواره فیلم «شهر» فقط یک رخداد هنری نیست، بلکه آئین دیدن است؛ دیدن انسان‌ها، دیدن مسئله‌ها، دیدن زیبایی‌ها و احیاناً دیدن رنج‌ها. اگر شهر را تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و خیابان‌ها ببینیم، بخشی از حقیقت را گم کرده‌ایم. شهر، قصه انسان‌هاست و سینما، زبان روایت این قصه‌ها؛ از شادی‌های کوچک تا دردهای پنهان، از امید نسل جوان تا تجربه سالخوردگان.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران عنوان کرد: در روزهایی که رژیم صهیونیستی با جنگ ۱۲ ‌روزه علیه ملت ایران خیال خام در سر داشت، این شهر آرام و استوار ماند؛ مردمانش دیوار ایمان شدند و تهرانِ صبور بار دیگر نشان داد که پایتخت جهان اسلام است، نه به اعتبار عنوان، بلکه به شأن رفتار مردمانش. روایت رشادت‌های مردم در این دوره دفاع مقدس یک اولویت اصلی است. ما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری، با باور به اینکه شهر بدون روایت روح ندارد، گامی تازه برداشته‌ایم. با هم‌افزایی میان همه مجموعه‌ها، از جمله فرهنگسراهای مناطق مختلف و مؤسسه تصویر شهر، طرحی جدید را آغاز کرده‌ایم تا استعدادهای تازه و جوان در حوزه سینما شناسایی و حمایت شوند.

وی تاکید کرد: ایران سرزمین روایت است؛ شهر ما آکنده از قهرمان‌های بی‌نام است، کسانی که بی‌ادعا روزهای آینده را بهتر می‌سازند، بی‌آنکه نامشان در تیتراژ فیلمی نقش ببندد. اما شما فیلمسازان با هنر خود، این انسان‌ها را از غبار فراموشی نجات می‌دهید. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کوشیده است زمینه‌ای فراهم کند تا شما آزادانه‌تر روایت کنید، عمیق‌تر تجربه کنید و با مردم سخن بگویید.

در ادامه مراسم از سرکان بایرام نماینده مجلس ترکیه که فعالیت ویژه‌ای در رفع محدودیت‌های معلولان داشت قدردانی شد. فیلم «دانه گندم» که در روزهای جشنواره پخش شد، درباره فعالیت‌های او است.

وی پس از تجلیل گفت: ما سرافرازی و زندگی بدون معلولیت می‌خواهیم و امیدوارم «دانه گندم» برای ایران برکت بیاورد و باران رحمت ببارد. مردم ترکیه و ایران سرافراز و زنده باشند.

اهدای جوایز بخش فیلمنامه

فیلمنامه کوتاه «نفس مادر» از ساسان پسیان برگزیده این بخش اعلام شد و در بخش طرح فیلمنامه بلند فیلم «شش دانگ» از صابر الله‌دادیان و فیلم «شب سوئیت» از علی جبارزاده به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

اهدای جوایز بخش عکس

برندگان بخش عکس شهری:

آروین صلواتی به عنوان عکاس برگزیده اعلام شد.

مجموعه عکس‌های عماد محمدی و مرضیه عابدینی از سوی هیئت داوران تجلیل شد.

برندگان بخش عکس حرفه‌ای:

سیامک زمردی مطلق به عنوان برگزیده اول و پویا شاه جهانی به عنوان برگزیده دوم این بخش معرفی شدند.

برندگان بخش مستند کوتاه، بلند و نیمه بلند

«هزار و یک شب بلدیه» ساخته احمد صراف یزد به عنوان بهترین فیلم مستند اعلام شد.

جایزه ویژه هیئت داوران به «آن شب» ساخته مینا قاسمی‌زواره تعلق گرفت.

جایزه نگاه ویژه به روایت آسیب‌های اجتماعی به مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شامحمدی و مهدی بخشی مقدم‌، همچنین جایزه ویژه ایمان، اخلاق و شهروندی برای «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان و جایزه بهترین پژوهش به «عراق چگونه اراک شد» اهدا شد.

اهدای جوایز بخش سینمای کوتاه

جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی به «تنها کنار هم» ساخته امید میرزایی و نشان ویژه جشنواره به «مدیر مدرسه» ساخته میکائیل دیانی اهدا شد. همچنین فیلم «آپاترید» ساخته سید محمدحسین حسینی جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد.

️سپس برندگان بخش ترافیک اعلام شدند. در این بخش جایزه بهترین فیلم به فیلم «شکارچی» ساخته مریم عجمی رسید. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران به «کندو» ساخته طاهره شعبانیان و مصطفی داوطلب اهدا شد.

سپس رضا یزدانی روی صحنه آمد و چند قطعه درباره تهران خواند.

اهدای جوایز بخش سریال

جایزه بخش فیلمنامه سریال شبکه نمایش خانگی به آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای فیلم «در انتهای شب» اهدا شد.

جایزه بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی به محسن تنابنده و آرش عباسی برای نگارش فیلمنامه سریال «پایتخت» اهدا شد.

محسن تنابنده بعد از دریافت جایزه بیان کرد: خوشحالم که در خدمتتان هستم و از داوران ممنونم. من فقط طراح و سرپرست ‌فیلمنامه‌نویس هستم و چون آقای عباسی نیستند من این جایزه را از طرف ایشان دریافت کردم.

جایزه بهترین بازیگر زن سریال‌های سکوهای خصوصی به هدی زین‌العابدین برای سریال «در انتهای شب» اهدا شد.

️جایزه بهترین بازیگران مرد تلویزیونی به سعید آقاخانی برای سریال «نون.خ» و محسن تنابنده برای سریال «پایتخت» رسید.

️ در ادامه مستانه مهاجر مدیر بخش بین‌الملل جشنواره و نفس بازغی روی صحنه آمدند تا جایزه ویژه این بخش را اهدا کنند. جایزه این بخش به پژمان بازغی برای سریال «یزدان» اهدا شد.

️جایزه بهترین بازیگر مرد سریال‌های شبکه نمایش خانگی به علیرضا کمالی و شهاب حسینی برای سریال «پوست شیر» رسید.

جایزه بهترین بازیگر زن سریال‌های تلویزیونی به ریما رامین‌فر برای سریال «پایتخت» اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران به سیدمازیار هاشمی برای تهیه‌کنندگی سریال «یاغی» اهدا شد.

هاشمی پس از دریافت جایزه گفت: این جایزه را به محمد کارت تقدیم می‌کنم که همواره با ایمان و تعهد آثارش را خلق می‌کند و مسیر تولید را با انگیزه و باور پیش می‌برد.

جایزه بهترین کارگردان سریال تلویزیونی به جلیل سامان برای سریال «زیرخاکی» اهدا شد.

جایزه بهترین سریال نمایش خانگی به نوید محمودی برای تهیه‌کنندگی سریال «پوست شیر» رسید.

️جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی به رضا نصیری‌نیا برای تهیه‌کنندگی سریال «زیرخاکی» تقدیم شد.

سریال‌های برتر از نگاه مردم در اپلیکیشن شهرزاد بر اساس نظرسنجی مردمی انتخاب شدند که در این بخش جایزه به الهام غفوری و سیروس مقدم برای سریال «پایتخت» اهدا شد.

سیروس مقدم، کارگردان سریال «پایتخت»، پس از دریافت جایزه بیان کرد: این جایزه در واقع متعلق به تهیه‌کننده کار، خانم الهام غفوری است که من به نمایندگی از ایشان آن را دریافت می‌کنم.

وی افزود: صاحبان اصلی سریال «پایتخت»، مردم هستند؛ مردمی که با حمایت و همراهی‌شان باعث می‌شوند ما همچنان انگیزه داشته باشیم و این مسیر را ادامه دهیم.

مقدم تاکید کرد: از محسن تنابنده تشکر می‌کنم که در حال حاضر مشغول ایده‌پردازی برای فصل‌های جدید سریال «پایتخت» است.

همچنین در ادامه مراسم جایزه بهترین بازیگر مردمی به جواد عزتی برای فیلم «کت چرمی» اهدا شد.

سپس جایزه بهترین سریال سکوهای خصوصی‌ شبکه نمایش خانگی از نگاه مردم به نوید محمودی برای سریال «پوست شیر» رسید.

️در ادامه این مراسم منوچهر شاهسواری دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: سال گذشته در جشنواره ملی فیلم فجر، بحث رویکرد ملی، مادر وطن و مادر به‌عنوان مفهوم اصلی حاکم بر جشنواره انتخاب شد. مدت زیادی نگذشته بود که تبلور عینی این انسجام و این رویکرد را در صحنه اجتماعی خودمان دیدیم.

وی درباره تندیس جشنواره فیلم «شهر» توضیح داد: این تندیس از یک کلید بسیار زیبا که در متون و نقش‌برجسته‌های ما وجود دارد، الهام گرفته شده است. در واقع ساختار تندیس با الهام از آثار جناب پرویز تناولی شکل گرفته است.

همچنین پس از پایان بخش اهدای جوایز سریال‌ها، کلیپی از هنرمندان فقید سینما و تلویزیون ایران به نمایش درآمد.

جایزه ویژه برای کوچک‌ترین شهید جنگ ۱۲ روزه

سپس جایزه‌ای ویژه با هدف پاسداشت ایثار و شهادت، به خانواده شهید ۲ ماهه رایان قاسمیان، کوچک‌ترین شهید جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه تقدیم شد.

اهدای جوایز بخش‌ بین‌الملل

️در ادامه جایزه بهترین کارگردانی به علی تصدیقی برای فیلم «شاید جایی دیگر» اهدا شد.

️جایزه بهترین بازیگر کودک به آرشام جهان‌پناه برای فیلم «شاید جایی دیگر» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر زن به آزاده صمدی برای فیلم «آتی‌ساز» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر مرد به سلیم اوجی برای فیلم «در گذر زمان» از ترکیه رسید.

تجلیل از هادی حجازی‌فر

در ادامه علی اوجی روی صحنه آمد و گفت: من اینجا هستم برای اینکه از یک آدم مهم، یک انسان فوق‌العاده، یک هنرمند، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر بی‌نظیر تقدیر کنم؛ کسی که در این سال‌ها واقعا در سینما اتفاق ویژه‌ای بوده است.

سپس کلیپی از آثار شاخص هادی حجازی‌فر به نمایش درآمد و از وی به دلیل ایفای نقش شهردار در فیلم «موقعیت مهدی» تجلیل شد.

این بازیگر پس از دریافت جایزه با بیان اینکه خدمت به مردم، بالاترین اجر و پاداش را دارد، گفت: زبان شهرداری شهید مهدی باکری مثال نزدنی بود، شهرداری اهمیت دارد چرا که در خط اول مواجهه با مردم است. به نظرم این روزها آستانه‌ درد مردم کمی پایین آمده و امیدوارم مدیران با صبوری و سعه‌صدر بیشتری با مردم مواجه شوند.

اهدای جوایز ویژه جشنواره

️جایزه ایمان، اخلاق شهروندی به مستند «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان اهدا شد.

در این بخش زهرا فتاحیان که این فیلم مستند درباره اوست برای دریافت یک جایزه ویژه روی صحنه آمد.

جایزه نگاه ویژه به آسیب‌های اجتماعی به فیلم مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شاه‌محمدی و مهدی بخشی‌مقدم رسید.

جوایز بخش سینما

️جایزه بهترین فیلمنامه بخش سینما به آرمان خوانساریان برای فیلم «جنگل پرتقال» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر زن سینما از نگاه هیئت داوران هم به صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار» رسید.

اسپهبدی پس از دریافت تندیس گفت: این چهارمین جایزه من برای کاراکتر فریبا است. اگر این اتفاق افتاده به خاطر هدایت درجه‌یک و هوش درجه‌یک کاظم دانشی است.

جایزه بهترین کارگردان به رسول صدرعاملی برای کارگردانی فیلم «زیبا صدایم کن» اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران به سیدمصطفی احمدی برای تهیه‌کنندگی فیلم «بی بدن» رسید.

️نشان ویژه جشنواره‌ به مستند «داستان آن شهر» ساخته مرحوم حمید سهیلی اهدا شد که همسر این سینماگر جایزه را دریافت کرد.

جایزه بهترین فیلم بخش سینما به رضا میرکریمی برای تهیه‌کنندگی «نگهبان شب» اهدا شد. تورج الوند بازیگر نقش اول فیلم برای دریافت جایزه روی صحنه آمد.

جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی در بخش سینما نیز به فیلم «فسیل» به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان اهدا شد.