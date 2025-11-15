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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۶:۳۲

فعالیت سامانه بارشی جدید در ۱۲ استان از امروز؛ هشدار به کشاورزان

فعالیت سامانه بارشی جدید در ۱۲ استان از امروز؛ هشدار به کشاورزان

مسئول هواشناسی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در ۱۲ استان گفت: رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید از امروز آغاز می‌شود و احتمال سیلابی‌شدن مسیل‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان‌های کشور گفت: از امروز (شنبه، ۲۴ آبان) تا روز دوشنبه (۲۶ آبان) در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی تهران افزود: آسمان تهران امروز (۲۴ آبان) کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم خواهد بود و حداقل دما ۱۱ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به هشدار زرد سازمان هواشناسی در پی فعالیت این سامانه بارشی یادآور شد: در روز شنبه (۲۴ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، لرستان، مناطق غربی اصفهان، ارتفاعات و شمال خوزستان و ارتفاعات کهگیلویه و بویر احمد، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: در روز یکشنبه (۲۵ آبان) نیز همین شرایط در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ارتفاعات غربی اصفهان و ارتفاعات شمال خوزستان ادامه دارد و در برخی ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.

وی در پایان با تشریح مخاطرات این سامانه بارشی اظهار کرد: احتمال لغزندگی جاده‌ها، جاری‌شدن روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع تندبادهای لحظه‌ای، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و بخش کشاورزی وجود دارد.

کد مطلب 6655873
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 1
      پاسخ
      قابل توجه وزارت نیرو.. ابرها که رسیدند آقای وزیر لطفا بارور کنید حتی اگر ده درصد مشکل رو حل کنه بهتر از تعطیلی اموزش و کسب و کارهاست!

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