به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گزارشهای جدید حاکی از آن است که با توجه به اقدامات اخیر سامسونگ که در بازار حافظه نقشی کلیدی دارد، احتمالاً اپل مجبور شود قیمت سری آیفون در ۲۰۲۶ را افزایش دهد.
تراشههای حافظه طی چند ماه اخیر به شدت گران شده اند و تأمین کنندگان تجهیزات پیش بینی میکنند قیمتها در ۲۰۲۶ میلادی بیش از پیش نیز رشد کنند. این امر سبب میشود تولید کنندگان دستگاهها گزینههای انتخابی محدودی پیش رو داشته باشند. به عبارت دیگر آنها باید مشخصات محصول را پایین بیاورند و به حاشیه سود کمتر راضی شوند یا آنها هزینهها را به مشتریان منتقل کنند.
در خصوص اپل به نظر میرسد فشار زیادی روی نسل جدید آیفون متمرکز شده است. البته جالب آنکه حتی سامسونگ نیز از این روند ایمن نیست. طبق گزارشهای اخیر، بخش حافظه سامسونگ قراردادهای قیمت گذاری بلند مدت با واحد موبایل خود را پایان داده و به جای آن توافقنامههای سه ماهه را اجرا میکند که نوسانات بازار را بهتر نمایش میدهند.
چنین تغییری نشان میدهد بازار حافظه تا چه متلاطم شده است. تی ام روه مدیر بخش موبایل سامسونگ نیز از مذاکرات با مدیر ارشد اجرایی شرکت میکرون در ماه آینده میلادی خبر داده که هدف آن تضمین تراشه حافظه کافی برای موبایلهای سری گلکسی اس ۲۶ است. همین امر نشان میدهد ذخایر و قیمت گذاری محصولات از عوامل نگرانی در بازار به شمار می آیند.
سامسونگ و SK Hynix تأمین کنندگان اصلی حافظههایی هستند که در آیفونها و دستگاههای دیگر به کار میرود. با توجه به آنکه تاریخ انقضای قراردادهای بلند مدت تأمین ذخایر اپل نزدیک است، هر دو شرکت خود را برای افزایش قیمت حافظهها از ژانویه ۲۰۲۶ میلادی آغاز کرده اند.
این امر اپل را در موقعیت نامساعدی قرار میدهد. با توجه به آنکه چند تهیه کننده جایگزین در این مقیاس وجود دارند، افزایش قیمت قطعات احتمالاً در قیمت خرده فروشی محصولات نمایان شود. هرچند تاکنون هیچ شرایطی قطعی نشده اما وضعیت فعلی حاکی از احتمال افزایش قیمت آیفونهای ۲۰۲۶ نسبت به نسخههای پیشین است.
نظر شما