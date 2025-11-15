به گزارش خبرنگار مهر، سیویکمین یادواره سرداران و ششهزار و ۱۲۸ شهید استان قم با محوریت سرلشکر شهید مهدی زینالدین در شهر قم برگزار خواهد شد.
این یادواره از مهمترین مراسمهای سالانه مرتبط با فرهنگ جهاد و شهادت در استان است و هر ساله جمع گستردهای از خانوادههای شهدا و علاقهمندان را گردهم میآورد.
در بخشی از برنامه یادواره امسال، حضور عوامل فیلم سینمایی مجنون پیشبینی شده، اثری که برشی از زندگی سرلشکر شهید مهدی زین الدین است و در جشنواره فجر سال گذشته توانست ۴ سیمرغ را از آن خود کند و بهترین فیلم جشنواره چهل و دوم شناخته شود که این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است.
حضور این گروه هنری فرصت مناسبی برای تبیین نقش سینما در انتقال مفاهیم ارزشی خواهد بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در جریان این مراسم از نماهنگ جنگ و عشق با اجرای حاج صادق آهنگران و مرتضی بهاری نیز رونمایی میشود؛ اثری که بهعنوان تازهترین تولید در حوزه موسیقی دفاع مقدس معرفی شده است. وی بیان کرد تولید این نماهنگ با هدف تقویت پیوند نسل نوجوان با فرهنگ مقاومت صورت گرفته است.
این یادواره روز دوشنبه ۲۶ آبانماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن ۲۰۰۰ نفری شهید حیدریان برپا خواهد شد.
بخش دیگری از این مجموعه برنامهها مربوط به اجلاسیه شهدای دانشآموز استان قم است که یک روز پس از یادواره و در همان سالن برگزار میشود.
این برنامه روز سهشنبه ۲۷ آبانماه ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد و جمعی از دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادههای معظم شهدا در آن حضور خواهند یافت.
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