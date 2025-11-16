به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، تالار رودکی از ۲۶ تا ۲۸ آبان، طی سه ‌شب میزبان کنسرت موسیقی کلاسیک به رهبری سحر انزلی با عنوان «شب یوهان سباستین باخ» می‌شود.

در این کنسرت گروه کر با رهبری سحر انزلی، آثاری از باخ را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد؛ این در حالی‌است که آیناز قدیری نژاد نوازنده پیانو و راژان بیات نوازنده فلوت، گروه را در این اجرا همراهی می‌کنند.

صبا عطوف نیا، ساقی حق پرست، مارال نادری، صبا دربانی، پانته آ حسن شعبانی، حدیث کریمی، شکیبا قلی زاده، لیلا آقاسی، نازنین زمانی (سوپرانو)، سعیده عبائیان، بهناز امینی، یاسمن محسنی، بنفشه عطرسایی، زهرا قادری، پریا یاراحمدی (آلتو)، احسان تاجیک، محمد ولیان، امیر محمد غفوری، امید صالحی فر (تنور)، کیارش مطیع الحق، سروش دریایی، امیر مطهری و بنیامین بیگلری (باس) اعضای گروه کر را تشکیل می‌دهند.

بر همین اساس کنسرت «شب یوهان سباستین باخ» از ساعت ۲۰ دوشنبه ۲۶ تا چهارشنبه ۲۸ آبان در تالار رودکی برگزار می‌شود.