به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در سفر کاری یک روزه به شهرستان هرسین ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، روند پیشرفت مصوبات سفر استاندار به این شهرستان را بررسی و پیگیری کرد.

نجفی در این بازدید اظهار داشت: توسعه متوازن استان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان است و استاندار محترم با برنامه‌ریزی مناسب و حضور میدانی در تمامی شهرستان‌ها، اجرای مصوبات سفرها را با دقت دنبال می‌کنند.

وی تأکید کرد: اجرایی شدن مصوبات سفرهای شهرستانی در زمان مشخص، یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و فرمانداران و مدیران موظف‌اند با جدیت این برنامه‌ها را پیگیری و عملیاتی کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: از ابتدای امسال، معاونت عمرانی به صورت میدانی سفرهای شهرستانی را برای رصد و بررسی روند اجرایی مصوبات انجام داده تا در صورت وجود هر مانع، آن را برطرف کند.

وی در ادامه مهم‌ترین پروژه‌ها و مصوبات مورد پیگیری را تشریح کرد: تأمین آب شرب پایدار شهر هرسین یکی از اولویت‌های استان است که شامل حفر سه حلقه چاه، اجرای خط انتقال، احداث مخزن ۳ هزار مترمکعبی و راه‌اندازی تصفیه‌خانه می‌شود و مطالعات آن در حال نهایی شدن است.

نجفی با اشاره به اجرای طرح سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهر هرسین گفت: این پروژه به منظور جداسازی فاضلاب از رودخانه سراب هرسین انجام می‌شود و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سفر رئیس جمهور برای آن اختصاص یافته است.

معاون عمرانی استاندار، ساماندهی سیما و منظر شهری هرسین را یکی دیگر از دغدغه‌های استاندار برشمرد و افزود: طبق اعلام شهرداری، طرح ساماندهی تهیه شده و به زودی در حوزه معاونت عمرانی بررسی کارشناسی می‌شود تا روند اجرایی آن آغاز شود. همچنین تعیین تکلیف لوایح شورای شهر هرسین در مسیر مناسب قرار دارد.

وی همچنین به اهمیت تکمیل کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب استان اشاره کرد و گفت: سه‌راهی هرسین یک نقطه کلیدی در این مسیر است و طرح اصلاح هندسی پلیس راه هرسین توسط شرکت زیرساخت در حال تهیه و جزو اولویت‌ها قرار دارد.

نجفی ظرفیت‌های صنعتی شهرستان هرسین را ممتاز دانست و افزود: دو مجموعه بزرگ صنعتی پتروشیمی پلیمر و پتروشیمی کرمانشاه در این شهرستان واقع شده‌اند و بسیاری از مصوبات مربوط به تأمین برق پایدار برای این پروژه‌ها، فاز ۲ پتروشیمی کرمانشاه، اعطای تسهیلات و جذب نیروهای بومی است. همچنین طرح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی پتروشیمی پلیمر بر روی زمین ۴۹ هکتاری و نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی پتروشیمی کرمانشاه در حال پیگیری است.

وی در ادامه به سایر مصوبات از جمله تکمیل طرح احداث تالار ملل شهر هرسین، استقرار ادارات در این شهرستان و تأمین ساختمان برای درمانگاه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همراهی و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران، این مصوبات در کوتاه‌ترین زمان و با کیفیت بالا اجرایی شوند تا توسعه متوازن و رفاه مردم شهرستان هرسین تضمین شود.