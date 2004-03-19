آذرسينا : آدم را وادار به نشستن مي كنند !

" مهدي آذرسينا " آهنگساز ونوازنده كمانچه با اعلام اين مطلب در مورد تغييرات به وجود آمده در حيطه موسيقي كشور به خبرگزاري " مهر" گفت : اين موضوع كه بودجه موسيقي كشور افزايش پيدا كرده است ، درست ، اما حل همه مشكلات موسيقي به اين موضوع بستگي ندارد .

آهنگساز آلبوم هاي " چليپا" و" سخن تازه" در ادامه گفت : مهم ، اصلاح ذهنيت آشفته وچند سويه و ذائقه دستكاري شده جامعه است كه در معرض سيلي از توليدات بي ارزش موسيقي قراردارد ، به طوري كه قدرت تشخيص و تميز از آنها گرفته شده است .

اين رديف دان موسيقي ايراني با انتقاد ازعملكرد برخي رسانه ها از جمله تنها رسانه ملي به دليل دامن زدن به آشفتگي هاي موجود، تصريح كرد : نقش رسانه ها در معرفي و شناخت بخشيدن به مخاطبان بسيار مهم است ضمن آنكه مديريتي آگاه در حوزه موسيقي كه از موسيقي هاي جدي وهنري درمقابل ديگر موسيقي هاي بي خاصيت ، سطحي وبازاري حمايت كند و تن به كارهاي كليشه اي وبرنامه هاي تشريفاتي ندهد، يكي از شرط هاي اصلي توسعه و ارتقاي موسيقي كشور به شمار مي رود.

آهنگساز و همخوان آلبوم هاي" سياوشانه"و" سياه مشق" در ادامه به بي انگيزه بودن موسيقيدانان ارزشمند اشاره كرد و گفت : آن بخش از موسيقي كه به مراكز دولتي مربوط است با يك سري مشكلات ، مميزي ها و جهت دهي هايي روبه رو است كه طبيعتا شرايط مطلوبي را براي خلاقيت و كار موسيقيدانان ، مهيا نمي كند و بخش خصوصي هم متأسفانه با به هم ريختگي معيارها و توليدات انبوه آثار سخيف شركت هاي نوار پركني ، انگيزه اي براي فعاليت باقي نمي گذارد ؛ در نتيجه به قول "اخوان ثالث" :" خوشا با خود نشستن ، نرم نرمك اشكي افشاندن ، زدن پيمانه اي دور از گرانان هر شبي كنج شبستاني ...." و اينها همه عواملي است كه در نهايت آدم را وادار به نشستن مي كند.