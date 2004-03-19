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۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۳۸

دورنماي موسيقي در سال 83 (1)

آذرسينا : آدم را وادار به نشستن مي كنند !

آذرسينا : آدم را وادار به نشستن مي كنند !

با توجه به شرايط موجود و آشفتگي هايي كه در زمينه توليد و عرضه آثار موسيقايي وجود دارد ، چندان به آينده خوشبين نيستم .

 " مهدي آذرسينا " آهنگساز ونوازنده كمانچه با اعلام اين مطلب در مورد تغييرات به وجود آمده در حيطه موسيقي كشور به خبرگزاري " مهر" گفت : اين موضوع كه بودجه موسيقي كشور افزايش پيدا كرده است ، درست ، اما حل همه مشكلات موسيقي به اين موضوع بستگي ندارد .
آهنگساز آلبوم هاي " چليپا" و" سخن تازه" در ادامه گفت : مهم ، اصلاح  ذهنيت آشفته وچند سويه و ذائقه دستكاري شده جامعه است كه در معرض سيلي از توليدات بي ارزش موسيقي قراردارد ،  به طوري كه  قدرت تشخيص و تميز از آنها  گرفته شده است .
اين رديف دان موسيقي ايراني با انتقاد ازعملكرد برخي رسانه ها از جمله تنها رسانه ملي به دليل دامن زدن به آشفتگي هاي موجود، تصريح كرد : نقش رسانه ها در معرفي و شناخت بخشيدن به مخاطبان بسيار مهم است ضمن آنكه  مديريتي آگاه در حوزه موسيقي  كه از موسيقي هاي جدي وهنري درمقابل ديگر موسيقي هاي بي خاصيت ، سطحي وبازاري حمايت كند و تن به كارهاي كليشه اي وبرنامه هاي تشريفاتي ندهد، يكي از شرط هاي اصلي توسعه و ارتقاي موسيقي كشور به شمار مي رود.
آهنگساز و همخوان آلبوم هاي" سياوشانه"و" سياه مشق" در ادامه به بي انگيزه بودن موسيقيدانان ارزشمند اشاره كرد و گفت : آن بخش از موسيقي كه به مراكز دولتي مربوط است با يك سري مشكلات ، مميزي ها و جهت دهي هايي  روبه رو است كه طبيعتا شرايط مطلوبي را براي خلاقيت و كار موسيقيدانان ، مهيا نمي كند و بخش خصوصي هم متأسفانه با به هم ريختگي معيارها و توليدات انبوه آثار سخيف شركت هاي نوار پركني ، انگيزه اي براي فعاليت باقي نمي گذارد ؛ در نتيجه به قول "اخوان ثالث"  :" خوشا با خود نشستن ، نرم نرمك اشكي افشاندن ، زدن پيمانه اي دور از گرانان هر شبي كنج شبستاني ...." و اينها همه عواملي است كه در نهايت  آدم را وادار به نشستن مي كند.

کد مطلب 66590

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