به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان که در سالن اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد، با اشاره به وضعیت جدید منطقه و تأثیر آن بر فضای داخلی کشور گفت: امروز دانشگاهها باید نسبت به مسائل کلان کشور مسئلهمند باشند و نقش فعالی در مواجهه با چالشهای اساسی ایفا کنند.
قاسمی با بیان اینکه تحولات اخیر، صحنه تقابل جدیدی میان جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است، گفت: دانشگاهِ آبان و آذر ۱۴۰۴ باید با دانشگاه قبل از نبرد اخیر متفاوت باشد. امروز سوال این است که آیا دانشگاههای ما آرایش متناسب با نبرد فناورانه، رسانهای و اجتماعی را گرفتهاند و آیا دانشجویان و مسئولان دانشگاه خود را بخشی از میدان مواجهه با رژیم صهیونیستی تعریف کردهاند یا خیر.
انتقاد از بی مسئله گی دانشگاه
وی فضای کنونی برخی دانشگاهها را نیازمند تحول جدی دانست و افزود: اگر دانشگاه به موضوعات سطحی سرگرم میشود، به این دلیل است که مسائل مهمتر برای آن ترسیم نشده و دانشگاه دچار بی مسئله گی شده است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با مرور تجربه تاریخی تعطیلی دانشگاهها در اوایل انقلاب، شکلگیری بسیج دانشجویی را یکی از تصمیمات راهبردی حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: پس از عبور از مرحله تهدید سختافزاری در دفاع مقدس، امام راحل برای مواجهه با تهدید نرمافزاری و نفوذ فرهنگی، بسیج دانشجویی را ایجاد کردند. این موضوع نشاندهنده اهمیت دانشگاه و ضرورت حضور نیروهای مؤمن و انقلابی در این محیط است.
قاسمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره کارکرد دانشگاهها گفت: دانشگاه سه وظیفه مهم دارد: تولید علم، تربیت عالم و جهتدهی علمی. در این میان، بسیج دانشجویی یکی از مهمترین ظرفیتهای تحقق این جهتدهی در کشور است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به حواشی اخیر در دانشگاه تهران، این اتفاقات را ناشی از دور شدن دانشگاه از مسائل اصلی کشور دانست و گفت: اگر دانشگاه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، خود را با نیازهای واقعی کشور و موضوعات مهمی همچون امنیت غذایی، فناوریهای نوین، انرژی هستهای، اقتصاد و مسائل اجتماعی تنظیم میکرد، امروز شاهد چنین سطحینگریها نبودیم.
وی افزود: دانشگاهی که میدان را به بازیگران سطحی واگذار میکند، نتیجه نبود حضور مؤثر جریان انقلابی است. اگر نیروهای دغدغهمند و مسئول در صحنه فعال باشند، جایی برای سطحیسازی باقی نخواهد ماند.
قاسمی در ادامه نقش بسیج دانشجویی را در آینده کشور «اساسی و تعیینکننده» توصیف کرد و گفت: ما گرد هم آمدهایم تا برای تغییر شرایط کشور اقدام کنیم. فلسفه وجودی بسیج دانشجویی، جلوگیری از نفوذ استکبار در دانشگاه و حوزه و ایجاد هستههای مقاومت فکری و عملی است. امروز این رسالت بیش از گذشته اهمیت یافته است.
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