  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

۱۳ شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان +فیلم

۱۳ شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان +فیلم

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت ۱۳ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حمله پهپادی دشمن صهیونیستی به اردوگاه «عین الحلوه» در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان ۱۳ شهید و تعدادی زخمی بر جا گذاشته است.

بر اساس این گزارش، در پی این حمله پهپادی صدای انفجاری قوی در اردوگاه عین الحلوه شنیده شد.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل شهرک البلیده در لبنان را هدف حمله پهپادی خود قرار داده بود.

همچنین خبرنگار المیادین از پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز اردوگاه عین الحلوه خبر داد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که هیچ کدام از رهبران فلسطینی در میان شهدا دیده نمی‌شوند.

رژیم اسرائیل طی روزهای گذشته آتش‌بس را به طور گسترده نقض کرده و جنوب لبنان را آماج حملات هوایی خود قرار داده است.

کد خبر 6660894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها