۱۳ شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حمله پهپادی دشمن صهیونیستی به اردوگاه «عین الحلوه» در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان ۱۳ شهید و تعدادی زخمی بر جا گذاشته است.

بر اساس این گزارش، در پی این حمله پهپادی صدای انفجاری قوی در اردوگاه عین الحلوه شنیده شد.

رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل شهرک البلیده در لبنان را هدف حمله پهپادی خود قرار داده بود.

همچنین خبرنگار المیادین از پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز اردوگاه عین الحلوه خبر داد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که هیچ کدام از رهبران فلسطینی در میان شهدا دیده نمی‌شوند.

رژیم اسرائیل طی روزهای گذشته آتش‌بس را به طور گسترده نقض کرده و جنوب لبنان را آماج حملات هوایی خود قرار داده است.