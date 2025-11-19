هوای کرمانشاه تا هفته آینده پایدار اما آلوده خواهد بود

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی استان عمدتاً پایدار خواهد بود و سامانه فعالی در این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: تداوم این شرایط باعث سکون نسبی هوا و شکل‌گیری وارونگی دمایی به‌ویژه در نواحی شهری می‌شود که در پی آن احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا وجود دارد. این وضعیت در روزهای شنبه و یکشنبه محسوس‌تر خواهد بود و عمدتاً در ساعات اولیه صبح نمود بیشتری دارد.

زورآوند با اشاره به روند دمایی طی روزهای آینده گفت: تا پایان هفته، دمای شبانه نوسان چندانی ندارد اما با افزایش تابش خورشید، دمای روزانه به‌تدریج افزایش می‌یابد و شرایط نسبتاً معتدلی در روزها حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان یادآور شد: با توجه به احتمال افزایش آلاینده‌ها، توصیه می‌شود گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی در ساعات ابتدایی روز از تردد غیرضروری در هوای آزاد خودداری کنند.