۱۰ گردهمایی ائمه جمعه در راستای فرهنگ منابع طبیعی برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هواسی ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان دهلران بیان داشت: این گردهمایی‌ها با محوریت ترویج فرهنگ درختکاری، حفاظت منابع طبیعی و ارتقای مسئولیت اجتماعی برگزارشده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این گردهمایی جلب مشارکت مردمی در حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی در استان بوده که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان ایلام گفت: قطعاً تریبون نماز جمعه نقش مهمی برای فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی دارد که خوشبختانه ائمه جمعه در استان به خوبی به موضوع حفاظت و حراست از عرصه‌های ملی پردازش می‌کنند.

حجت الاسلام هواسی گفت: منابع طبیعی تنها متعلق به نسل امروز نیست و امروز ما همگی وارث منابعی هستیم که گذشتگان در راستای حفظ آن برای ما کوشا بوده‌اند و امروز ما از آنها استفاده و بهره‌برداری می‌کنیم و در واقع برای حفظ منابع طبیعی باید فرهنگ‌سازی کنیم.