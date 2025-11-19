۱۰ گردهمایی ائمه جمعه در راستای فرهنگ منابع طبیعی برگزار شده است

  1. استانها
ایلام - مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: در اجرای توجه ویژه به حفاظت از طبیعت و جنگل‌های کشور، ۱۰ گردهمایی ائمه در راستای فرهنگ سازی برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هواسی ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان دهلران بیان داشت: این گردهمایی‌ها با محوریت ترویج فرهنگ درختکاری، حفاظت منابع طبیعی و ارتقای مسئولیت اجتماعی برگزارشده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این گردهمایی جلب مشارکت مردمی در حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی در استان بوده که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان ایلام گفت: قطعاً تریبون نماز جمعه نقش مهمی برای فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی دارد که خوشبختانه ائمه جمعه در استان به خوبی به موضوع حفاظت و حراست از عرصه‌های ملی پردازش می‌کنند.

حجت الاسلام هواسی گفت: منابع طبیعی تنها متعلق به نسل امروز نیست و امروز ما همگی وارث منابعی هستیم که گذشتگان در راستای حفظ آن برای ما کوشا بوده‌اند و امروز ما از آنها استفاده و بهره‌برداری می‌کنیم و در واقع برای حفظ منابع طبیعی باید فرهنگ‌سازی کنیم.

