به گزارش خبرنگار مهر، صادق جعفری سرگروه ادبیات متوسطه اول ناحیه یک بندرعباس چهارشنبه شب در نشست ادبی در پناه واژه‌ها با بیان اینکه «راه رسیدن به گوهر معرفت از مسیر تلاش و ژرف‌اندیشی می‌گذرد»، گفت: تمام علوم و هنرهایی که آموخته‌ایم همان پیمودن آب دریاست؛ اما یافتن گوهر نیازمند غواصی و تلاش عمیق است.

او در ادامه با خیرمقدم به حاضران و تشکر از مسئولان حاضر در مراسم افزود: در ابتدای سال تحصیلی اهدافی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی برای همکاران مشخص کردیم. یکی از مهم‌ترین این اهداف، بردن فرهنگ مطالعه به درون خانواده‌هاست؛ چرا که اگر پدر و مادر کتاب به دست بگیرند، کودک نیز از آنان الگو می‌گیرد.

جعفری تأکید کرد: این موضوع تنها به امروز محدود نمی‌شود. آینده نسل‌ها به دانش، مطالعه و فرهنگ وابسته است و برای اینکه این مسیر پایدار بماند، نیازمند همفکری و همراهی دبیران، اولیا و دستگاه‌های مرتبط هستیم.

سرگروه ادبیات ناحیه یک بندرعباس با اشاره به ضرورت همکاری میان اداره کل آموزش و پرورش و سایر نهادها گفت: بسیاری از اولیای دانش‌آموزان در ادارات و سازمان‌های مختلف مشغول‌اند. اگر همکاری بین‌ارگانی تقویت شود، می‌توانیم پیام کتاب‌خوانی را به تمام دستگاه‌ها منتقل کنیم و حتی محفل‌های کتاب‌خوانی را در سازمان‌های دیگر نیز برگزار کنیم.

جعفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی بندرعباس اظهار داشت: بندرعباس شهر تنوع فرهنگی ایران است؛ شهری که اقوام مختلف در آن زندگی می‌کنند و یکی از فرهنگی‌ترین شهرهای کشور محسوب می‌شود. این ظرفیت باید برای معرفی شاعران جنوب و آثار ارزشمند آنان در سراسر کشور به‌کار گرفته شود.

وی ادامه داد: همکاران فرهنگی ما همچون آقای حاجبی که هر سال شاعران استان را به کلاس‌های درس می‌برند و همچنین خانم سلماس که حرکت ارزشمندی در حوزه ترویج کتاب انجام داده‌اند، نمونه‌های موفق این مسیر هستند.

او طرحی پیشنهاد کرد که طی آن کتاب‌های شاعران و نویسندگان جنوب از بندرعباس به سایر کتابخانه‌های کشور ارسال شود.

جعفری گفت: همان‌طور که یک ویروس به سرعت در منطقه منتشر می‌شود، یک کتاب خوب هم می‌تواند از یک شهر به تمام کشور گسترش یابد. اگر این چرخه آغاز شود، مطمئناً دوستداران کتاب در هر نقطه کشور جذب آثار ارزشمند جنوب خواهند شد.

جعفری در پایان با قدردانی از حضور شاعران جوان و دبیران گفت: گسترش فرهنگ مطالعه و معرفی فرهنگ مردم جنوب نیازمند حمایت است. ما معلمان در خط مقدم هستیم اما بدون پشتیبانی اداره کل و سایر ارگان‌ها این مسیر کامل نخواهد شد.