صدور ۹۲۰۰ فقره سند مالکیت روستایی در شهرستان شادگان

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بحث صدور سند مالکیت واحدهای روستایی تأکید جدی دارد و از ابتدای سال ۸۳ تاکنون با کمک اداره ثبت ‌اسناد و املاک ۹ هزار و ۲۰۰ فقره سند مالکیت روستایی در شهرستان صادر شده است.

وی افزایش ارزش اقتصادی املاک روستایی، استفاده از سند برای دریافت تسهیلات به‌عنوان وثیقه و کاهش اختلافات ملکی را از مزایای صدور سند دانست و افزود: بنیاد مسکن شهرستان شادگان با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روستاها، افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی ‌شده و بهره‌گیری مناسب‌تر روستاییان از خدمات برای سرمایه‌گذاری با همکاری اداره ثبت‌ اسناد و املاک اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کرده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان ادامه داد: واگذاری اسناد مالکیت روستایی زمینه را برای دریافت تسهیلات بهسازی مسکن فراهم می‌کند و در واقع یک پشتوانه برای روستائیان است.

موسوی در پایان تأکید کرد: ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها، امکان بهره‌گیری روستائیان از تسهیلات بانکی و افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک واقع در روستا نیز از اهداف این طرح است.