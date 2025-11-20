همکاری رامین پورایمان و داریوش مودبیان در یک نمایش رادیویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «مرد گل به دهان» نوشته لوئیجی پیراندلو، این هفته با بازی مشترک رامین پورایمان و داریوش مودبیان در قالب مجموعه «دو نفرهها» پخش میشود.
«مرد گل به دهان»، درباره مشتری یک کافه است که پس از ازدست دادن قطارش، در تراس کافهای خلوت با مردی عجیب روبهرو میشود؛ مردی که توموری کنار دهانش دارد و خود را محکوم به مرگ میداند. گفتگوی این ۲ به سفری عمیق در موضوعاتی چون زندگی، مرگ، خیالپردازی و رابطه مرد با زنی که بیوقفه او را تعقیب میکند تبدیل میشود؛ سفری که در نهایت با طنزی تلخ به پایان میرسد.
این نمایش با ترجمه و کارگردانی داریوش مودبیان و بازی رامین پورایمان و داریوش مودبیان، روز جمعه ۳۰ آبان ساعت ۸:۳۰ از رادیو نمایش پخش میشود. تکرار آن نیز همان روز ساعت ۱۶ و ۲۳ روی موج رادیو نمایش خواهد رفت.
در این برنامه امین رهبر بهعنوان سردبیر، فرشاد آذرنیا تهیهکننده، رضا طاهری صدابردار و نرگس موسیپور و محمدرضا قبادیفر بهعنوان افکتور حضور دارند.
