آزمون جامع گردشگری در بندرعباس و قشم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جامع گردشگری امروز با حضور ۱۹۵ فراگیر در دو حوزه بندرعباس و قشم برگزار شد. این آزمون مرحله نهایی صدور گواهینامه فراگیران و فعالان حوزه گردشگری است.

سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان افزود: فراگیران در چهار رشته تخصصی شامل راهنمایان طبیعت‌گردی، راهنمایان بوم‌گردی، و مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در آزمون کتبی شرکت کردند.

او اظهار کرد؛ مؤسسه آموزشی گردشگری مشق آفرینش و جهاد دانشگاهی در بندرعباس و همچنین مؤسسه آموزشی جامعه هتلداران قشم به‌عنوان مراکز برگزارکننده دوره‌ها نقش‌آفرینی کردند.

زاهدی افزود: این آزمون در محل گفت‌وگوی تمدن‌ها در بندرعباس و همچنین در مرکز آموزش عالی قشم با حضور نمایندگانی از وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

سرپرست معاونت گردشگری هرمزگان با اشاره به مرحله بعدی ارزیابی‌ها گفت: فراگیران پس از قبولی در آزمون کتبی، باید در آزمون تخصصی زبان در دو رشته راهنمای گردشگری و مدیر فنی بند ب شرکت کنند.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری منظم آزمون‌های جامع به ما کمک می‌کند تا ضمن استانداردسازی خدمات، کیفیت فعالیت‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی در استان را ارتقا دهیم. هرمزگان به دلیل تنوع جاذبه‌ها و افزایش تقاضای سفر، نیازمند نیروهای آموزش‌دیده و دارای تأیید صلاحیت حرفه‌ای است.