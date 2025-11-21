  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

ترامپ: پنجشنبه آتی زمان مناسبی برای دریافت پاسخ اوکراین است

رئیس جمهور آمریکا طی سخنان امروز خود به مسأله اوکراین، جنگ غزه و تحولا نیجریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنان امروز خود گفت: معتقدم که روز پنجشنبه آتی زمان مناسبی برای دریافت پاسخ اوکراین در خصوص طرح صلح آمریکا است.

وی در خصوص نوار غزه نیز بدون اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی در منطقه مدعی شد که آمریکا روند صلح را در خاورمیانه آغاز کرده و باید دید حماس چه اقدامی انجام می‌دهد.

ترامپ با تکرار ادعاهای خود در خصوص ایران نیز گفت که تهران خواهان دستیابی به یک توافق است و ممکن است این اتفاق بیافتد.

وی درباره نیجریه نیز مدعی شد که در این کشور نسل کشی علیه مسیحیان اتفاق می‌افتد و آمریکا این روند را متوقف می‌کند!

