نقش موثر هوش مصنوعی در توسعه نسل جدید محصولات نانویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد فناوری نانو، محمدرضا شاهینی قائممقام مدیرعامل گروه دانشبنیان داروسازی پارس حیان به تشریح نقش هوش مصنوعی در توسعه نسل جدید نانومحصولات پرداخت و تأکید کرد: بهرهگیری از این فناوری دیگر یک امکان جانبی نیست، بلکه به «ابزار اصلی تصمیمسازی علمی» تبدیل شده است.
شاهینی گفت: فناوریهایی مانند نانو، دادههای کلان و هوش مصنوعی پایهگذار موج جدیدی از نوآوری هستند. ترکیب فناوری نانو با هوش مصنوعی میتواند ظرفیتهای شگفتانگیزی را در اختیار محققان قرار دهد.
به گفته او، هوش مصنوعی به دلیل توانایی یادگیری و تحلیل الگوهای پیچیده، ابزار قدرتمندی برای کاهش زمان طراحی و افزایش دقت در توسعه محصولات سلامتمحور است.
قائممقام پارس حیان مثالهایی از کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در صنعت داروسازی و محصولات بهداشتی ارائه داد و گفت: هوش مصنوعی انواع نانوذرات فعال در این محصولات را شناسایی و ویژگیهای آنها را دستهبندی میکند.
وی به بررسی ایمنی نانوذرات پرداخت و گفت: براساس مستندات علمی، هوش مصنوعی ایمنی موادی همچون دیاکسید تیتانیم را بررسی و نتایج قابل اتکایی ارائه میکند. همچنین این فناوری توانسته براساس حساسیت یا رنگ پوست، بهترین نانوذرات را برای استفاده در فرمولاسیون ضدآفتاب پیشنهاد کند.
او تأکید کرد: این تواناییها نشان میدهد هوش مصنوعی در مرحله تحقیق و توسعه، نقش عملی و نه صرفاً نظری دارد.
به گفته این فعال فناور، AI قادر است شاخصهایی مانند خلوص، اندازه و شکل، گروههای عاملی، مورفولوژی و ویژگیهای سطحی را تحلیل کرده و براساس نیاز محصول، گزینههای بهینه را معرفی کند. همچنین این فناوری قادر است به تولیدکنندگان معتبر جهانی معیارهای فنی پیشنهاد دهد.
در ادامه وی به استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای فروش در استانها و شهرهای کشور اشاره کرد. این تحلیلها به شرکت کمک میکند تا نیاز بازار را دقیقتر پیشبینی کند، توزیع محصول را بهینهسازی کند و راهبردهای بازاریابی را بر اساس دادههای واقعی تنظیم کند. این نوع تحلیل دادهمحور، بهرهوری در زنجیره ارزش محصولات سلامتمحور را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
قائممقام پارس حیان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه محصولات مبتنیبر نانوفناوری با کمک هوش مصنوعی، مسیر آینده صنعت داروسازی کشور است. او افزود که بهرهگیری از ابزارهای هوشمند میتواند کیفیت تولید، سرعت توسعه و دقت ارزیابی ایمنی را ارتقا دهد و دستاوردهای مهمی برای اقتصاد سلامت کشور به همراه داشته باشد.
