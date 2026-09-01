به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز سهشنبه (۱۰ شهریور) برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: چهار عنصر در رسیدن به پیروزی تاثیر دارند؛ شناخت نقشه دشمن، وحدت و انسجام، اطاعت از رهبری و حرکت و فعالیت جهادی.
وی با بیان اینکه کانون مرکزی هر چهار متغیر «وحدت» است، افزود: مهمترین نقشه دشمن برهمزدن وحدت اجتماعی است و دشمن بر روی این موضوع کار میکند تا وحدت اجتماعی را دچار اختلال کند.
صالحی تصریحکرد: اگر بحث اطاعت از رهبری را در نظر بگیریم چه در دوره رهبر شهید و چه در دوره رهبر سوم انقلاب، محور کلمات و ادبیاتشان (بهویژه در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب) کاملاً روشن و صریح است و بر «اتحاد» تاکید دارند بنابراین اگر اطاعت از رهبری را نیز در نظر بگیریم کانون این اطاعت، وحدت و انسجام است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر بخواهیم فعالیت جهادی را نیز در نظر بگیریم کار جهادی در «با هم بودن» است نه در «برهم بودن» که بازهم مقوّم و پایه اصلی آن با هم بودن است؛ کار جهادی بدون با هم بودن اتفاق نمیافتد بنابراین وحدت و انسجام کانون مرکزی این چهار عنصر است.
وی افزود: اگر بخواهیم از این مرحله حساس که کشور و انقلاب در آن قرار دارد عبوری موفق و مقتدرانه داشته باشیم باید چهار عنصر مذکور مورد توجه قرار گیرند و کانون مرکزی آنها نیز وحدت و انسجام باشد.
صالحی تصریحکرد: به همین دلیل باید نگاهی تطبیقی و مصداقی به مسئله وحدت و مخاطراتی که در حوزه وحدت وجود دارد داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است دریابیم چگونه میتوان از این مخاطرات پیشگیری کرد و متناسب با وضعیت کنونی کشور، به یک تبیین مفهومی و مصداقی، شناخت دقیق مخاطرات و راهکارهای پیشگیری از آنها دست پیدا کرد.
«تصمیمگیری درباره پیشنهادات نامگذاری روزها و مناسبتها» و «بررسی اقدامات و برنامههای انجام شده و ارائه پیشنهادهای اعضا درمورد افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت هویت و وحدت ملی و جلوگیری از قطبیسازی اجتماعی» در دستور کار هشتصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور قرار داشت و اعضا به بحث و تبادلنظر در مورد آن پرداختند.
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