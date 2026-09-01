به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مظفری ظهر سه‌شنبه در همایش «یاوران وقف» که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: انسان و دارایی‌های مادی او ماندگار نیستند، اما می‌توان بخشی از این سرمایه‌های محدود و فانی را در مسیری قرار داد که آثار و برکات آن برای سال‌های طولانی در جامعه باقی بماند.

وی وقف را یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیوند سرمایه‌های مادی با خیر ماندگار دانست و افزود: واقف با اختصاص بخشی از دارایی خود برای امور خیر، زمینه‌ای فراهم می‌کند که آثار آن پس از پایان حیات او نیز در جامعه استمرار داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با قدردانی از واقفانی که در طول تاریخ بخشی از دارایی خود را برای خدمت به مردم اختصاص داده‌اند، گفت: بسیاری از خدمات و ظرفیت‌هایی که امروز در اختیار جامعه قرار دارد، حاصل نیت خیر انسان‌هایی است که با نگاه بلندمدت، سرمایه خود را وقف امور عام‌المنفعه کرده‌اند.

مظفری بر ضرورت حفاظت دقیق از موقوفات تأکید کرد و ادامه داد: اموال وقفی متعلق به یک فرد یا مجموعه خاص نیست و باید به‌عنوان امانتی که برای هدف مشخصی اختصاص یافته، حفظ و در همان مسیری که واقف تعیین کرده است، هزینه شود.

وی تصریح کرد: رعایت نیت واقفان و صیانت از اصل موقوفه، هم مسئولیتی شرعی و هم تکلیفی قانونی است و متولیان این حوزه باید در انجام آن نهایت دقت و امانت‌داری را داشته باشند.

امام جمعه قزوین با اشاره به برگزاری نمایشگاه «یاوران وقف» خاطرنشان کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند مردم را با ظرفیت واقعی وقف آشنا کند و نشان دهد که کمک‌های کوچک افراد، اگر در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌تواند به مجموعه‌ای بزرگ از خدمات و اقدامات خیرخواهانه تبدیل شود.

وی افزود: جامعه باید بداند که وقف می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله امور فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، درمانی و دیگر نیازهای عمومی نقش‌آفرین باشد و بخشی از مسائل جامعه را از این مسیر کاهش دهد.

مظفری اعتماد عمومی را یکی از پایه‌های توسعه فرهنگ وقف دانست و گفت: هر اندازه مردم نسبت به نحوه نگهداری و اجرای صحیح نیت واقفان اطمینان بیشتری داشته باشند، انگیزه آنها برای مشارکت در این سنت حسنه نیز افزایش خواهد یافت.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به نگاه دینی به مال و دارایی اظهار کرد: سرمایه‌های مادی در اختیار انسان ماندگار نیستند و آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از این امکانات و جهت دادن آنها به سوی امور ماندگار و ارزشمند است.

وی افزود: وقف فرصتی برای تبدیل بخشی از دارایی‌های دنیوی به سرمایه‌ای با آثار پایدار اجتماعی و معنوی است و به همین دلیل در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد.

امام جمعه قزوین همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه فرهنگ وقف و مدیریت موقوفات در کشور و استان قدردانی کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در حوزه وقف باید بیش از گذشته فعال شود و عواید موقوفات به شکلی هدفمند در مسیر رفع نیازهای جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی قرار گیرد.

مظفری در پایان تأکید کرد: اگر ظرفیت وقف به‌درستی شناسایی و مدیریت شود، می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به ابزاری مؤثر برای حل بخشی از مسائل جامعه و گسترش فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری عمومی تبدیل شود.