اسدی:ناترازی و کمبود تولید برق جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی شامگاه یکشنبه در نشستی در محل فرمانداری شهرستان تربت جام با تاکید بر اجرای دستورالعمل رئیس جمهور مبنی بر ایجاد پنلهای خورشیدی اظهار کرد: با توجه به ناترازی تولید انرژی در کشور و کمبود بارش نزولات آسمانی، مدیران اجرایی، معادن، صنعت، کشاورزان و بخشهای خصوصی نسبت به احداث پنلهای خورشیدی اقدام کنند مشکل کمبود و ناترازی برق سال آینده جدی است و باید به سمت احداث پنلهای خورشیدی و تجدید پذیر برای تولید برق حرکت کنیم.
معاون فرماندار تربت جام با اشاره به این که مجموعه فرمانداری و شرکت توزیع برق و بانکهای عامل از سرمایه گذاران در این حوزه حمایت میکند افزود: کشاورزان، صنعت گران و کارخانجات و کشاورزان در ایجاد پنلهای خورشیدی با جدیت پای کار باشند و مدیران موانع سر راه سرمایه گذاران را برطرف کنند.
وی با اشاره به این که از مجموع ۳۶۵ روز ۲۹۰ روز در منطقه آفتاب داریم و زمینه برای ایجاد پنلهای خورشیدی فراهم است ادامه داد: افرادی که برای احداث نیروگاه خورشیدی زمین دریافت کردند و ظرف ۶ ماه کاری انجام ندادند زمین عودت خواهد شد.
اسدی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه انرژی پاک تصریح کرد: تربتجام نیازمند رویکردی جدی و برنامهریزیشده در زمینه توسعه انرژیهای پاک است، عناصر اصلی و سازنده در این بخش میتوانند نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی ایفا کنند و دستیابی به هوای پاک و خاک پاک را که نیازمند همکاری تمام دستگاههای اجرایی است، تسهیل کنند.
معاون فرماندار تربت جام با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران بیان کرد: مدیران فرصت را از دست ندهند و به سمت تولید برق حرکت کنند چراکه قطع برق میتواند زندگی روزمره اداری، تولیدات و زندگی مردم را با مشکل مواجه سازد.
شرایط تسهیلات کم بهره برای ایجاد انرژی تجدیدپذیر
مهدی میری، مدیر شرکت توزیع برق تربت جام اظهار کرد: با توجه به قرارداد وزارت نیرو و اقتصاد برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، متقاضیان حقیقی و حقوقی در شهرستان تربتجام میتوانند برای دریافت تسهیلات کمبهره جهت ساخت نیروگاه خورشیدی ثبتنام کنند.
مدیر شرکت توزیع برق تربت جام با اشاره به شرایط ثبتنام گفت: افرادی که قرارداد خرید تضمینی برق دارند یا در مرحله اخذ قرارداد هستند، میتوانند تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه کات وزارت اقتصاد ثبتنام کنند.
