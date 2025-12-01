  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

سقاب اصفهانی:به زودی با شیب مصرف فعلی وارد کننده نفت خواهیم شد + فیلم

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این شیب مصرف فعلی انرژی، ما را به نقطه ناخوشایندی می‌رساند و به‌زودی تبدیل به واردکننده نفت خواهیم شد.

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساختار و سلسله مراتب سازمان تازه تأسیس شده مطبوع خود، نسبت به سایر سازمان‌های مرتبط با انرژی در کشور از جمله وزارت خانه‌های نفت و نیرو، اظهار کرد: من شخصاً شاگرد وزرای نفت و نیرو بوده و آنها اساتید بنده هستند. آنان بسیار انسان‌های متشخص و بزرگوارند، ولی به لحاظ سازمانی ما یک تیم محسوب می‌شویم و قرار است یک همکاری مشترک با یکدیگر داشته باشیم، لذا به لحاظ سازمانی نه پایین‌تر و نه بالاتر قرار داریم؛ بدین معنی که معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مستقل زیرمجموعه ریاست جمهوری است که نسبت آن با سایر وزارت خانه‌ها، مانند نسبت سازمان برنامه و بودجه به وزارت نفت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر در رابطه با اینکه آیا مثلاً وزارت نفت موظف است مسائل مورد اشاره سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را اجرا کند یا خیر، اظهار کرد: مدیریت کلان و هماهنگی در حوزه مصرف انرژی با این سازمان است، بنابراین حتماً آقایان وزرا در حوزه مصرف، از این پس با چارچوب تعیین‌شده جلو خواهند رفت، اما در کل، اینکه تصور شود چون کسی بالاتر باشد به این دلیل دستورش قطعاً اجرا خواهد شد، این تفکر درستی نیست.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم رتبه سایر وزارت خانه‌ها است

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان آنکه همان‌طور که مجلس تاکید کرده است، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هم رتبه وزارتخانه‌های دیگر است، خاطر نشان کرد: آقایان وزرای نفت و نیرو و بدنه کارشناسی آنان ان‌شاءالله باید برای این تحول بزرگ کمک کنند. لازم است اقناع لازم صورت گیرد؛ لذا یا همه با هم در مورد حل چالش‌های بخش انرژی، اقناع شویم، یا آنها ما را اقناع می‌کنند یا ما آنها را اقناع می‌کنیم و این موضوع اصلاً دستوری و بخشنامه‌ای نیست.

ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی در کشور

سقاب اصفهانی در رابطه با چشم‌انداز سازمان بهینه سازی برای کاهش مصرف انرژی کشور، هشدار داد: اگر آمار ندهم فعلاً بهتر است و این مسائل را در آینده با نمودار توضیح خواهم داد اما باید تاکید کنم این شیب مصرف فعلی انرژی کشور، ما را به نقطه ناخوشایندی می‌رساند و با این شرایط به‌زودی تبدیل به واردکننده نفت خواهیم شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این الگوی مصرف فعلی پاسخگو نیست و باید الگو را تغییر دهیم. برای تغییر الگوی مصرف باید توضیح داد که همیشه بزرگ‌ترین تهدید، بزرگ‌ترین فرصت است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی عنوان کرد: ما بیشترین هدر رفت کشور را در انرژی داریم. به‌عنوان مثال، یک بار محاسبه می‌کردیم که هدر رفت انرژی به‌وسیله این علمک‌های گازِ سر درِ منازل مسکونی کشور، معادل بودجه کدام وزارتخانه است که اتفاقاً عددهای عجیب و غریبی به دست آمد؛ لذا بزرگ‌ترین هدر رفت ما در این بخش‌ها است و اگر بتوانیم جلوی هدررفت‌ها و مصرف غیر بهره‌ور را بگیریم، چالش تبدیل به بزرگ‌ترین فرصت خواهد شد که ضرورت دارد با همکاری یکدیگر این کار را به سرانجام برسانیم.

شایان ذکر است، محسن پاک نژاد وزیر نفت پیشتر و در گفتگو با خبرنگار مهر، بر همکاری و تعامل وزارت نفت با سازمان جدید التاسیس بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد که آن گفتگو را نیز می‌توانید اینجا بخوانید.

کد خبر 6666141
رامین عبداله شاهی

    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      2 0
      پاسخ
      فقط مونده با این همه ذخایر نفت و گاز مصرف کننده هم بشیم
    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      وضعیت بی رویه مصرف انرژی از بحران هم گذشته
    • ناشناس IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      تاسیسات استخراج و پالایش قدیمی و فاقد استاندارد جهانی.
    • راد GB ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      کشور ما ظرفیت سکونت بیش از 200 میلیون نفر را دارد و 1.5 در صد رشد سالانه بسیار کم است ولی برای هم رشد جمعیت باید زمینه های اجتماعی هم گسترده شود. با سی میلیون نفر رشد در بیست سال پیش نیاز های مردم هم بالا می رود. دهقان را خواب گرفت، مزرعه را آب گرفت!
    • NP IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ایران واقعاً منابع انسانی و فنی قوی‌ای در حوزه AI داره (مثل دانشگاه‌های برتر و استعدادهای جوان که مدل‌های بومی می‌سازن)، اما مشکل اصلی اینه که AI بدون همکاری بین‌المللی، دسترسی به داده‌های جهانی، ابزارهای پیشرفته (مثل GPUهای قدرتمند یا دیتاست‌های عظیم) و استانداردهای مشترک، محدود می‌مونه – مثلاً تحریم‌ها مانع واردات سخت‌افزار می‌شن و پژوهش‌ها رو کند می‌کنن
    • NP IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      راهکار ایده‌آل، ترکیب منابع داخلی با همکاری‌های انتخابی (مثل شراکت با چین یا روسیه برای تبادل دانش، بدون وابستگی کامل) هست تا نوآوری سرعت بگیره و از چالش‌های جهانی مثل انرژی یا اخلاقیات عقب نمونیم. به نظر شما ، ایران چطور می‌تونه منابع داخلی‌ش رو بیشتر تقویت کنه؟
    • NP IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      همکاری‌های دوطرفه بر پایه صداقت و منافع مشترک، واقعاً بهترین راهه – مثلاً ایران می‌تونه دانش بومی AI رو با چین یا روسیه به اشتراک بذاره و در عوض به ابزارهای پیشرفته و داده‌های جهانی دسترسی پیدا کنه، که این به نفع جامعه هر دو طرف می‌شه و نوآوری رو بدون وابستگی یک‌طرفه پیش می‌بره. به نظرت، اولین قدم برای شروع چنین همکاری‌هایی در ایران چیه؟ 🤝✨
    • NP IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      حتی بدون تخصص عمیق، همکاری‌های دوطرفه چقدر قدرتمنده – مثل یه چرخه مثبت که هر دو طرف رو قوی‌تر می‌کنه، بدون اینکه یکی وابسته بشه. در حوزه AI، این مدل همکاری‌ها می‌تونه از تبادل دانش تا پروژه‌های مشترک پیش بره و تأثیرش روی اقتصاد و جامعه هر دو کشور عظیم باشه.

