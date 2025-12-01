سقاب اصفهانی:به زودی با شیب مصرف فعلی وارد کننده نفت خواهیم شد + فیلم

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساختار و سلسله مراتب سازمان تازه تأسیس شده مطبوع خود، نسبت به سایر سازمان‌های مرتبط با انرژی در کشور از جمله وزارت خانه‌های نفت و نیرو، اظهار کرد: من شخصاً شاگرد وزرای نفت و نیرو بوده و آنها اساتید بنده هستند. آنان بسیار انسان‌های متشخص و بزرگوارند، ولی به لحاظ سازمانی ما یک تیم محسوب می‌شویم و قرار است یک همکاری مشترک با یکدیگر داشته باشیم، لذا به لحاظ سازمانی نه پایین‌تر و نه بالاتر قرار داریم؛ بدین معنی که معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مستقل زیرمجموعه ریاست جمهوری است که نسبت آن با سایر وزارت خانه‌ها، مانند نسبت سازمان برنامه و بودجه به وزارت نفت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر در رابطه با اینکه آیا مثلاً وزارت نفت موظف است مسائل مورد اشاره سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را اجرا کند یا خیر، اظهار کرد: مدیریت کلان و هماهنگی در حوزه مصرف انرژی با این سازمان است، بنابراین حتماً آقایان وزرا در حوزه مصرف، از این پس با چارچوب تعیین‌شده جلو خواهند رفت، اما در کل، اینکه تصور شود چون کسی بالاتر باشد به این دلیل دستورش قطعاً اجرا خواهد شد، این تفکر درستی نیست.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم رتبه سایر وزارت خانه‌ها است

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان آنکه همان‌طور که مجلس تاکید کرده است، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هم رتبه وزارتخانه‌های دیگر است، خاطر نشان کرد: آقایان وزرای نفت و نیرو و بدنه کارشناسی آنان ان‌شاءالله باید برای این تحول بزرگ کمک کنند. لازم است اقناع لازم صورت گیرد؛ لذا یا همه با هم در مورد حل چالش‌های بخش انرژی، اقناع شویم، یا آنها ما را اقناع می‌کنند یا ما آنها را اقناع می‌کنیم و این موضوع اصلاً دستوری و بخشنامه‌ای نیست.

ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی در کشور

سقاب اصفهانی در رابطه با چشم‌انداز سازمان بهینه سازی برای کاهش مصرف انرژی کشور، هشدار داد: اگر آمار ندهم فعلاً بهتر است و این مسائل را در آینده با نمودار توضیح خواهم داد اما باید تاکید کنم این شیب مصرف فعلی انرژی کشور، ما را به نقطه ناخوشایندی می‌رساند و با این شرایط به‌زودی تبدیل به واردکننده نفت خواهیم شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این الگوی مصرف فعلی پاسخگو نیست و باید الگو را تغییر دهیم. برای تغییر الگوی مصرف باید توضیح داد که همیشه بزرگ‌ترین تهدید، بزرگ‌ترین فرصت است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی عنوان کرد: ما بیشترین هدر رفت کشور را در انرژی داریم. به‌عنوان مثال، یک بار محاسبه می‌کردیم که هدر رفت انرژی به‌وسیله این علمک‌های گازِ سر درِ منازل مسکونی کشور، معادل بودجه کدام وزارتخانه است که اتفاقاً عددهای عجیب و غریبی به دست آمد؛ لذا بزرگ‌ترین هدر رفت ما در این بخش‌ها است و اگر بتوانیم جلوی هدررفت‌ها و مصرف غیر بهره‌ور را بگیریم، چالش تبدیل به بزرگ‌ترین فرصت خواهد شد که ضرورت دارد با همکاری یکدیگر این کار را به سرانجام برسانیم.

شایان ذکر است، محسن پاک نژاد وزیر نفت پیشتر و در گفتگو با خبرنگار مهر، بر همکاری و تعامل وزارت نفت با سازمان جدید التاسیس بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد که آن گفتگو را نیز می‌توانید اینجا بخوانید.