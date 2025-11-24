به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا اقدامات لازم را برای گنجانده شدن برخی شاخه‌های گروه اخوان المسلمین در فهرست "سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده" آغاز کرده است.

شبکه روسیا الیوم نیز به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ فرمان اجرایی صادر کرده که بر اساس آن مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و "اسکات بسنت"، وزیر خزانه‌داری را مکلف می‌کند که قرار گرفتن برخی شاخه‌های گروه اخوان المسلمین به‌عنوان سازمان‌های تروریستی بررسی شود.

کاخ سفید افزود که هدف نهایی این فرمان، از بین بردن توانایی‌ها و عملیات شاخه‌های مشخص‌شده، محروم کردن آن‌ها از منابع مالی و پایان دادن به تهدیداتی است که این شاخه‌ها برای اتباع آمریکایی و امنیت ملی این کشور ایجاد می‌کنند.

کاخ سفید همچنین اعلام کرد که ترامپ در حال مقابله با شبکه اخوان المسلمین فرامرزی است که تروریسم و کمپین‌های بی‌ثبات‌سازی علیه منافع آمریکا و متحدان آن در خاورمیانه را تغذیه می‌کند.

کاخ سفید در ادامه در ادعایی جدید و بی پایه و اساس مدعی شده است که پس از حملات ۷ اکتبر در سال ۲۰۲۳، (طوفان الاقصی) شاخه نظامی بخش لبنانی گروه اخوان المسلمین به گروه‌های تروریستی (گروه‌های مقاومت فلسطین و لبنانی) کمک کرد تا حملات موشکی متعددی علیه اهداف غیرنظامی و نظامی در اسرائیل انجام دهند.

این نهاد آمریکایی ادعا کرد که درست در همان روز حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر خواستار حمله شدید به متحدان ایالات متحده و منافع آنها در خاورمیانه شده است.

کاخ سفید با دست آورد سازی برای ترامپ مدعی شد که اولویت وی اتخاذ تدابیری برای مبارزه قدرتمند با تروریسم برای صیانت از آمریکایی‌ها و تقویت امنیت ملی علیه تهدیدات خارجی است.



از سوی دیگر، شبکه الجزیره گزارش داد که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید به موضوع صلح در اوکراین پرداخت و افزود که هنوز برخی نقاط اختلاف در طرح پیشنهادی صلح اوکراین وجود دارد و تیم‌های ما همچنان در حال کار بر روی آن‌ها هستند.



سخنگوی کاخ سفید همچنین تأکید کرد: تیم‌های ما به‌طور شبانه‌روزی در تلاش برای رسیدن به توافق در اوکراین هستند.



وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ هنوز نسبت به امکان دستیابی به توافق در اوکراین خوشبین است.



لیویت گفت: ترامپ می‌خواهد هر چه زودتر شاهد رسیدن به توافق در اوکراین باشد و به تیم خود اعتماد دارد که تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به‌کار می‌برد.



سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد: امکان ادامه فروش تسلیحات به ناتو برای ارسال به اوکراین وجود ندارد و ترامپ خواهان پایان جنگ است.



وی گفت: گفت و گوها میان هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی بسیار سازنده و مثمر ثمر بوده است.



لیویت همچنین افزود که ترامپ نسبت به امکان پایان دادن به مناقشه در اوکراین خوشبین است.



سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد که برخی از بندهای طرح صلح اوکراین هنوز در حال بررسی و کار بر روی آن‌ها هستند.



لیویت همچنین اعلام کرد که طرح صلح اوکراین با در نظر گرفتن مواضع روسیه و اوکراین تدوین شده است.



سخنگوی کاخ سفید افزود که آمریکا به فروش مقادیر زیادی سلاح به ناتو ادامه می‌دهد، اما این کار نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد.



لیویت اعلام کرد که نظامیان آمریکایی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ هیچ دستوری غیرقانونی دریافت نکردند.



ونزوئلا



سخنگوی کاخ سفید درباره ونزوئلا نیز مدعی شد: حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا غیرقانونی بوده و رئیس‌جمهور ترامپ از حملات علیه تروریست‌های مواد مخدر در این کشور راضی است.