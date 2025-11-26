شریفی:۱۶۲ مهره تاریخی از حفاران غیرمجاز در دهلران ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی گفت: با هوشیاری میراث‌بانان افتخاری و گزارش‌های مردمی، شش حفار غیرمجاز در منطقه زرین‌آباد شهرستان دهلران شناسایی و توسط مأموران میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی دستگیر شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: از متهمان دو دستگاه فلزیاب به همراه باتری، ۱۶۲ عدد مهره تاریخی و قدیمی، مانیتور دستی، کابل و پایه‌های اتصال و میله‌های سه‌پایه فلزی (آلومینیومی)، ابزارهای حفاری شامل یک بیل دسته‌کوتاه، دو عدد کلنگ، یک دستگاه لوپ و سیم مربوطه و یک چراغ‌قوه و مقادیر قابل توجهی تجهیزات حفاری و اشیای تاریخی کشف و ضبط شد.

شریفی تصریح کرد: در پی این گزارش مبنی بر فعالیت تعدادی حفار غیرمجاز، مأموران اداره میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت استان با همراهی عوامل پاسگاه زرین‌آباد بلافاصله به محل اعزام شدند، به محض حضور نیروها، حفاران که با یک دستگاه خودروی نیسان آبی در حال تردد بودند شناسایی و با اقدام سریع مأموران متوقف شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات شش حفار غیرمجاز دستگیر و برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد و حسب دستور مقام قضایی، افراد بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.