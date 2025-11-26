تدوین استانداردهای ملی نانوحباب برای توسعه پایدار این فناوری‌ در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در سالهای اخیر، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب، ایران را در موقعیتی قرار داده است که استفاده از فناوریهای نوین برای حفظ امنیت غذایی و بهینهسازی مصرف آب ضرورتی حیاتی به شمار میآید. در این میان، فناوری نانوحباب بهعنوان یک فناوری نوظهور و اثربخش، توانایی قابلتوجهی در بهبود کیفیت آب، افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای پایداری محیطزیست دارد.
نانوحبابها به دلیل ابعاد بسیار کوچک و پایداری زیاد، مدت طولانی در آب باقی میمانند و این ویژگی باعث افزایش اکسیژن محلول، تقویت فرایندهای زیستی و بهبود عملکرد بسیاری از سامانهها در کشاورزی، آبزیپروری و تصفیه آب میشود.
در ایران، توسعه این فناوری طی پنج سال گذشته با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو سرعت گرفته است. هماکنون هفت شرکت داخلی در سطوح مختلف از تولید صنعتی تا پایلوت در حال ارائه تجهیزات نانوحباب برای کاربریهایی مانند آبیاری، گلخانه، پرورش ماهی، میگو و تصفیه آب هستند. اجرای پروژههای متعدد برای اثبات کارایی، بهویژه در حوزههای کشاورزی و آبزیپروری، موجب شده این فناوری از مرحله آزمایشگاهی خارج شده و وارد فاز کاربرد گسترده شود.
بهرهبرداری بیش از صد گلخانه و مجموعههای متعدد آبزیپروری از این فناوری، نشانه شکلگیری یک مسیر توسعه واقعی در کشور است.
در این وضعیت، تدوین استانداردهای ملی برای فناوری نانوحباب یک ضرورت اساسی است؛ زیرا با رشد سریع این فناوری در کشور، نبود معیارهای دقیق میتواند به ادعاهای غیرمعتبر، تفاوت زیاد در کیفیت تجهیزات و کاهش اعتماد مصرفکنندگان منجر شود. استانداردها چارچوب روشن و قابلاندازهگیری برای ارزیابی عملکرد، کنترل کیفیت و ایجاد فهم مشترک میان تولیدکنندگان و کاربران فراهم میکنند و به تثبیت جایگاه این فناوری در بخشهای مختلف کمک میکنند.
به همین دلیل، تدوین استاندارد در حوزه نانوحبابها نهتنها محدودکننده نیست، بلکه یک ابزار تسهیلکننده و پشتیبان توسعه محسوب میشود. استانداردهای دقیق باعث شفافیت بیشتر بازار، افزایش اطمینان به تجهیزات، تسهیل فرآیند تجاریسازی و تقویت نوآوریهای داخلی میشوند. در نتیجه، مسیر گسترش کاربردهای نانوحباب در ایران ساختارمند، قابلاعتماد و هماهنگ با نیازهای ملی پیش میرود.
در همین راستا گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با همکاری متخصصینی از دانشگاه و صنعت، فناوران و سازمانهای ذینفع در سالهای اخیر استانداردهایی را در زمینه نانوحبابها تدوین کرده است.
متخصصان و علاقهمندان به آشنایی با استانداردهای واژه نامه و سایر استانداردهای ملی تدوین شده میتوانند به بخش «استانداردهای ملی» در وبگاه استاندارد و ایمنی نانو مراجعه کرده و به فایلهای مربوطه بهصورت رایگان دسترسی داشته باشند.
نظر شما