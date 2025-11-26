به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: نیمی از فروشگاه‌های خرد زنجیره‌ای شهرستان مشهد مقدس به شبکه کالابرگ الکترونیکی متصل هستند و چنانچه فروشگاهی در زمینه کالابرگ تخلف کند مثل فروش اجباری کالا در کنار کالابرگ یا محدود کردن تنوع کالاها و…، با برخورد شدید و قاطعانه روبرو خواهد شد.

فرماندار مشهد بیان کرد: هماهنگی بین بخشی میان بازار و تعزیرات حکومتی بایستی به صورت مداوم در جریان باشد.

وی با بیان اینکه آمادگی بالایی در استان وجود دارد، افزود: عرضه در بازار را اگر به نحو شایسته‌ای مدیریت کنیم، قیمت‌ها تثبیت پیدا خواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه بازار مشهد مقدس به نسبت دیگر بازارهای کشور از قیمت‌های پایین‌تری برخوردار است ولی این کافی نیست، تاکید کرد: نیمی از فروشگاه‌های خرد زنجیره‌ای شهرستان مشهد مقدس به شبکه کالابرگ الکترونیکی متصل هستند و چنانچه فروشگاهی در زمینه کالابرگ تخلف کند مثل فروش اجباری کالا در کنار کالابرگ یا محدود کردن تنوع کالاها و…، با برخورد شدید و قاطعانه روبرو خواهد شد.

فرماندار مشهد به بیماری آنفولانزا پرداخت و خاطرنشان کرد: برابر آمار اعلامی از سوی دانشگاه علوم پزشکی، ۳۰ درصد دانش‌آموزان درگیر آنفولانزا هستند. بر این اساس؛ تمهیدات لازم برای تأمین اقلام پزشکی، بهداشتی در مراکز درمانی و بهداشتی دیده شده است.

وی گفت: همواره توصیه‌های بهداشتی و مراقبتی، مورد تاکید ما قرار دارد و مردم عزیز بایستی پیشگیری‌های لازم را داشته باشند تا از این دوره عبور کنیم.