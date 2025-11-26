ناصر ابراهیمی: باید در جام جهانی هوشیار باشیم؛ نباید گول بخوریم

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرار گرفتن تیم ملی در سید دوم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: حضور در گلدان دوم برای ایران اتفاق خوبی است اما نباید گول بخوریم. کار ما هنوز سخت است و ممکن است معادلات قرعهکشی پیچیده شود.
او درباره روند آمادهسازی تیم ملی تأکید کرد: برای اینکه آماده جام جهانی شویم، باید با تیمهای سطح بالا بازی کنیم. بازیهای تدارکاتی با ازبکستان و تیمهایی در همین سطح، چیز زیادی به ما اضافه نمیکند اگر قرار بود اضافه کند در بازیهای کافا و مقدماتی جام جهانی این را میدیدیم.
ابراهیمی فضای تیم ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید به قلعهنویی اعتماد کنیم. او زحمت کشیده و حالا زمان تغییر نیست. مهم این است که از همین حالا اطلاعات دقیق از حریفان جمع کنیم و بدانیم چه میخواهیم.
او افزود: تیمهای بزرگ دنیا برای هر دقیقه از بازی برنامه دارند. اگر ما هم منظم و با برنامه پیش برویم، میتوانیم از این سیدبندی بهترین استفاده را ببریم و شاید همان چیزی است که انتظار داریم تا بتوانیم به مرحله حذفی صعود کنیم امت نباید گول بخوریم.
مربی پیشین تیم ملی ایران با اشاره به گستردگی تیمهای شرکت کننده در این دوره از ۳۲ به ۴۸ تیم، خاطرنشان کرد: وقتی تیمی میتواند به جام جهانی برسد انتظارات را هم برآورده کرده است و به هیچ وجه نباید ساده گرفت.
