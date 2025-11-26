طی جنگ ۱۲ روزه برخلاف تصور دشمن انسجام ملی به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مقداد فرمانی، ظهر چهارشنبه در نمایش اقتدار ملی بسیج که در مصلی وحدت گرگان برگزار شد، با ادای احترام به شهدای اسلام، شهدای مدافع حرم، شهدای اقتدار جمهوری اسلامی اظهار کرد: بسیج میراث ماندگار امام راحل و شجره طیبه‌ای است که ریشه در ایمان، ولایت و مقاومت دارد.

وی با استناد به آیاتی از سوره ابراهیم، گفت: بسیج همان شجره طیبه‌ای است که ریشه‌اش ایمان، تنه‌اش ولایت و میوه‌اش اقتدار ملی است. ریشه بسیج مستحکم است؛ از روز نخست قیام امام خمینی (ره) در دل مردم شکل گرفت.

فرمانی افزود: بسیج ۴۵ ساله شده، اما پیر و فرسوده نیست. جسم آن رشد کرده و روحش جوان‌تر از همیشه است. بسیج در بخش‌های جهاد فرهنگی، جهاد علمی، نظامی و امنیتی فعالیت دارد.

وی تأکید کرد: ملت ما در توفان توطئه‌ها خم نشد، زیرا باور ما به خدا و اعتماد ما به ولی فقیه، ریشه مستحکم این درخت است. هرگاه نظام از میوه این شجره بهره برده، از بحران‌ها عبور کرده است.

فرهنگ بسیج؛ درس فاطمی و مکتب ولایت

مسئول اشراف فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به هم‌زمانی ایام فاطمیه گفت: فرهنگ بسیجی برگرفته از مکتب فاطمی است. در مکتب فاطمی، ولایت‌مداری یک اصل است؛ یعنی ایستادن تا پای جان در مسیر ولایت. این همان فرهنگ ایثار، خدمت‌رسانی و ترجیح همسایه بر خود است.

وی افزود: فرهنگ بسیج، فرهنگ مبارزه با ظلم و انحراف است، فرهنگی که طی سال‌ها از دفاع مقدس تا مقابله با جنگ نرم، در میدان مانده و بالیده است.

سیره شهید سلیمانی؛ نماد پیوند ولایت و ایثار

فرمانی با اشاره به سیره شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم در عملیات والفجر ۸ وقتی در برابر اروند خشمگین قرار گرفت، گفت: جز صدیقه کبری (س) هیچیز دیگری پناه ما نبود. با نام حضرت زهرا (س) بند را کنترل و از رود عبور کردیم. این همان ارتباط قلبی بسیجی با مادرش حضرت زهراست.

به گفته وی، فرهنگ مقاومت و ایثار، همان میراث حضرت زهرا (س) است که این سرزمین را حفظ کرده است.

بسیج؛ ستون نظام در جنگ ترکیبی و تهدیدات اخیر

فرمانی در ادامه سخنانش به تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: در جنگ ترکیبی دوازده‌روزه اخیر، دشمن تلاش داشت با فشار اقتصادی، تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب در آذربایجان، عراق و شمال افغانستان و ایجاد آشوب، ملت ایران را از انقلاب جدا کند.

وی افزود: اما برخلاف تصور دشمن، انسجام ملی نه تنها کاهش نیافت بلکه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد. بررسی‌ها نشان داد که در خرداد و تیرماه، انسجام ملی مردم به حدود ۸۵ تا ۸۶ درصد رسید. ملت ما نه تنها میدان را خالی نکرد بلکه تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: آنچه دشمن را شکست داد، فقط موشک‌های شهید تهرانی‌مقدم و حاجی‌زاده نبود، بلکه مردم بودند؛ همان‌ها که در میدان دفاع، امنیت، تبیین و اقناع فعال بودند. مردمی که شاید کارت بسیج نداشتند، اما با دل بسیجی در میدان حاضر شدند.

بسیج، بازوی دولت‌سازی و جامعه‌پردازی

این مقام نظامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: طبق فرایند پنج‌گانه‌ای که معظم‌له تبیین فرموده‌اند، بسیج دو وظیفه کلیدی دارد کمک به تحقق دولت اسلامی و جامعه‌سازی. هرگاه در چالش‌های کشور تکیه به ستون بسیج داده‌ایم، از دست‌اندازها عبور کرده‌ایم.

جوانان، سپر بصیرت و دژ مستحکم امنیت ملی

فرمانی با تأکید بر نقش نسل جدید، اظهار کرد: جوان ایرانی امروز دو سرمایه دارد: اعتماد به خود و باور به خدا. همین ایمان، وی را هدفمند کرده است. نوجوانان و جوانان لباس بسیج را بر تن کردند و در میدان دفاع از انقلاب خوش درخشیدند. آن‌ها سپر بصیرت در جنگ نرم و قدرت نرم انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: امروز مردم خودشان امنیت ملی را تعریف کرده‌اند. مردم همان تجسم وعده الهی‌اند که خدا به مستضعفین داده بود.

فرمانی گفت: بسیج یعنی مردم، یعنی ایمان، یعنی امید. دشمن روی مردم حساب کرده بود، اما مردم نشان دادند حساب وی غلط بود. انقلاب اسلامی با همین مردم، با همین ایمان و با همین فرهنگ فاطمی، ماندگار است.