به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا معموری ظهر چهارشنبه در بیستوششمین نشست کارگروه تنظیم بازار استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شدبا تأکید بر اهمیت کارگروه تنظیم بازار در نظارت مستمر بر وضعیت بازار و برنامهریزی برای تأمین کالاهای موردنیاز مردم، اظهار کرد: هدف اصلی این کارگروه، کاهش دغدغههای شهروندان در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مدیریت شرایط بازار است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیأت دولت درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از استانهای مرزی، این تصمیم را نتیجه پیگیریها و مطالبات استانها در نشستهای اقتصادی در وزارت کشور با مدیران کشوری عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این مطالبه در دولت مورد توجه قرار گرفت و میتواند در تسهیل تأمین تعدادی از کالاهای اساسی ایفای نقش کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین پیگیری تأمین اقلاماساسی و نهادههارا از دیگر اولویتهای مهم استان برشمرد و خواستار آن شد که دستگاههای اجرایی نیازهای خود در حوزه کالاهای اساسی و نهادهها را بهصورت دقیق و مستمر اعلام کنند تا در صورت ضرورت، از ظرفیت استانهای مرزی برای تأمین این اقلام استفاده شود.
معموری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در جلسات کارگروه را ضروری دانست و تأکید کرد این حضور میتواند در ارائه و بررسی نرخ تورم ماهیانه، تحلیل شرایط بازار و آسیبشناسی دقیق روندهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد
