به گزارش خبرنگار مهر، امیر سیاهپوش پژوهشگر حوزه اندیشه انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از «شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی» با بیان اینکه مفهوم انقلابی‌گری در جامعه امروز گاهی میان نظر، احساس و کنش دچار تداخل می‌شود، تأکید کرد برای خروج از این وضعیت باید منطق مشترک و قابل توافقی از انقلابی‌گری بر اساس اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ارائه شود.

وی با اشاره به دو دهه فعالیت پژوهشی در این حوزه گفت: برای اینکه انقلابی‌گری از فضای تشنج و گفت‌وگوهای پراکنده بیرون بیاید، لازم بود قانون و منطقی واحد تدوین شود. مبنای ما نگاه امام و آقا بود و تلاش کردیم این مقوله را هم در حوزه نظر و هم در عرصه عمل تبیین کنیم تا صرفاً نظری باقی نماند.

سیاهپوش افزود: در مسیر پژوهش، سیره عملی حضرت امام، رهبر معظم انقلاب و بزرگان نظام مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، و همچنین فرماندهان و شهدای شاخص همچون شهید سلیمانی، شهید باکری، شهید همت، شهید کاوه و دیگر فرماندهان برجسته مورد تطبیق قرار گرفت تا شاخص‌ها جامع‌تر و دقیق‌تر شود.

او با تأکید بر اینکه کیفیت و شمول این مباحث می‌تواند محل ملاحظه و بررسی جدی قرار گیرد، اظهار داشت: سعی شده قلم کتاب به گونه‌ای باشد که برای عموم فعالان علمی، فرهنگی و میدانی قابل استفاده باشد و بتواند مسیر عمل انقلابی را روشن‌تر کند.

سیاهپوش هدف این کار را «روشن‌سازی مسیر گفت‌وگوی منطقی درباره انقلابی‌گری» عنوان کرد و گفت: امیدوارم این تلاش بتواند به وحدت فهم و عمل در جامعه انقلابی کمک کند.