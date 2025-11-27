به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم تجمع بسیجیان زواره اظهار کرد: امروز یاد و خاطره تمامی شهدای بسیج بهویژه ۳۲۰ شهید شهرستان اردستان زینتبخش این مراسم است و ما باید راه آنان را ادامه دهیم.
وی افزود: در عصر حاضر که در آستانه دوران ظهور هستیم، باید آمادگی لازم را در خود ایجاد کنیم تا به عنوان سربازان حضرت ولیعصر (عج) ایفای نقش کنیم و ادامهدهنده مسیر شهیدان بسیجی باشیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد: عامل اصلی حفظ انقلاب اسلامی در طول زمان، همین نهاد بسیج بوده که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در ۵ آذر تأسیس شد و با بهرهگیری از رهنمودهای ولایتفقیه، توانست انقلاب را در پیچ و خمهای مختلف تاریخ از خطرها عبور دهد.
هاشمی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه حملات رژیم صهیونیستی به ایران نیز، بسیجیان با ایجاد ایست و بازرسیها نقش مؤثری در حفظ امنیت ایفا کردند و امروز نیز با تشکیل قرارگاههای گوناگون، به خدمترسانی در تمام عرصهها میپردازند.
وی بیان کرد: بسیج در تمامی اتفاقات کشور از آغاز انقلاب تا امروز در صحنه بوده و بیش از ۸۵ هزار شهید بسیجی در عرصههای مختلف تقدیم شده است
معاون هماهنگ کننده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان ادامه داد: بسیج امروز در عرصههای مختلف کشور حضور فعال دارد و نقشآفرینی آن در قرارگاهها، پایگاهها و مجموعههای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و علمی، نشان از پویایی این نهاد مردمی دارد.
هاشمی اضافه کرد: حلقههای صالحین و گروههای تزکیه در دستور کار قرارگاهها قرار دارد و بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصههای نظامی، سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کرده است.
وی یادآور شد: در بخش فضای مجازی و سایبری، فعالیتهای رصد، پایش و تولید محتوا توسط برادران و خواهران بسیجی انجام میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان تأکید کرد: در دورانی که دشمنان به دنبال ایجاد رعب و تضعیف انسجام ملی هستند، این بسیجیاناند که با حضور در صحنه، کشور را از بحرانها عبور میدهند.
هاشمی خاطرنشان کرد: در حلقههای صالحین و پایگاههای مقاومت اقشار مختلف، کارکردهای گستردهای شکل گرفته است و در قرارگاههای فرهنگی و اجتماعی نیز بسیجیان به مسائل جمعیتی، ازدواج، فرزندآوری، مشاوره و ترویج الگوی زن مسلمان میپردازند.
