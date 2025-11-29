به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، سامانههای اینترنت بانک، همراه بانک و پیشخوان مجازی بانک مسکن، امکان مدیریت کامل حسابها، کارتها، تسهیلات و خدمات بانکی را در هر ساعت از شبانهروز فراهم کردهاند.
اینترنت بانک مسکن
از طریق اینترنت بانک، مشتریان میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته و از هر مکان به حسابهای خود دسترسی داشته و خدماتی شامل موارد زیر را دریافت کنند:
- مشاهده موجودی و شماره شبا حسابها
- مدیریت کارتها و دریافت صورتحساب
- انتقال وجه (مسکنی، ساتنا، پایا و کارتی)
- خدمات تسهیلات، شامل پرداخت اقساط و مشاهده صورت وضعیت
- خدمات چک و پرداخت
- کارپوشه و گزارشهای جامع مالی
برای استفاده از اینترنت بانک، مشتریان کافی است از قبل، با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن، شناسه کاربری و رمز ورود خود را دریافت کرده باشند و در صورت نیاز از دستگاه رمز یکبار مصرف (OTP) برای امنیت بیشتر بهرهمند شوند.
همراه بانک مسکن
همراه بانک، شعبه مجازی بانک مسکن در تلفن همراه شماست که در نسخههای Android،iOS و وب (PWA) ارائه میشود. مشتریان با ثبتنام در پیشخوان مجازی و نصب برنامه میتوانند به خدماتی مانند موارد ذیل دسترسی داشته باشند:
- انتقال وجه و پرداخت اقساط
- پرداخت قبوض و خرید شارژ
- خرید شارژ برچسب الکترونیک عوارض (ETC)
- صدور کارت هدیه و مدیریت کارتهای سایر بانکها
نسخه تحت وب همراه بانک مسکن، امکان استفاده بدون نیاز به نصب را فراهم میکند و تجربهای مشابه اپلیکیشن موبایل ارائه میدهد.
برای فعالسازی همراه بانک کافی است به پیشخوان مجازی بانک مسکن مراجعه کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایید.
تلفنبانک مسکن
برای راحتی بیشتر، مشتریان میتوانند از طریق سامانه تلفنبانک به شماره ۶۴۰۹۶-۰۲۱ به خدماتی مانند پرداخت قبوض، خرید شارژ و شارژ برچسب الکترونیک عوارض دسترسی پیدا کنند، آن هم بدون نیاز به ثبتنام یا حضور در شعبه.
پیشخوان مجازی بانک مسکن
پیشخوان مجازی، مرکز خدمات غیرحضوری بانک مسکن است که امکان دریافت نام کاربری و رمز عبور برای اینترنت بانک و همراه بانک، افتتاح حساب غیرحضوری، ثبت درخواست وکالتی، فسخ حسابهای مازاد، تهیه سفته الکترونیک، پرداخت اقساط و مشاهده شماره شبا را برای مشتریان فراهم میکند.
بانک مسکن با ارائه این خدمات، تجربهای امن، سریع و بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب را برای مشتریان خود فراهم کرده است.
اطلاعات و توضیحات تفصیلی در خصوص خدمات غیرحضوری بانک مسکن در سایت این بانک به آدرس www.bank-maskan.ir و بخش خدمات الکترونیکی در دسترس است.
