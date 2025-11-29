تقی زاده: ۱۹ هزار مترمربع اراضی کشاورزی آذربایجان غربی رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهرام تقی زاده در این زمینه افزود: با تخریب ۱۹ فقره دیوار کشی و بنا نیمه کاره ۱۹ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در منطقه سعیدلو شهرستان ارومیه رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه خود انجام شد.

سرهنگ تقی زاده افزود: این اقدامات به‌طور مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح استان پیگیری می‌شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفظ شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویت‌های جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی شدیدتری صورت خواهد گرفت.