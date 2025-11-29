  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

تقی زاده: ۱۹ هزار مترمربع اراضی کشاورزی آذربایجان غربی رفع تصرف شد

ارومیه - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی از رفع تصرف ۱۹ هزار متر مربع اراضی کشاورزی استان طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهرام تقی زاده در این زمینه افزود: با تخریب ۱۹ فقره دیوار کشی و بنا نیمه کاره ۱۹ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در منطقه سعیدلو شهرستان ارومیه رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه خود انجام شد.

سرهنگ تقی زاده افزود: این اقدامات به‌طور مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح استان پیگیری می‌شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفظ شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان غربی تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویت‌های جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی شدیدتری صورت خواهد گرفت.

