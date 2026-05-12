به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خلیلی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه را از آبان ماه ۱۴۰۳ با ۱۷.۵ همت بدهی تحویل گرفتیم که هزینه های آن از محل درآمدهای اختصاصی و سازمان های بیمه گر هستند که بیمه سلامت و تامین اجتماعی مهم ترین آن ها است.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه باید ۶۰ درصد اسناد را طی دو هفته و بدون رسیدگی پرداخت کنند، ادامه داد: به رغم پیگیری های متعدد حدود ۶ سال است این قانون رعایت نمی شود.

وی گفت: بیمه سلامت تا خرداد ماه سال گذشته تسویه کرده و بدهی حدود ۱۰ ماه آن قریب به ۳.۴ همت است. همچنین تامین اجتماعی تا شهریور ماه تسویه شده که بدهی هفت ماهه آن حدود ۲.۴ همت است.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به برنامه ریزی های صورت گرفته در جنگ رمضان اشاره و تصریح کرد: در ایام اخیر خصوصا جنگ رمضان درآمد ها کمتر شد خصوصا که دشمن آمریکایی - صهیونیستی به بیمارستان ها حمله داشت و از جمله بیمارستان اندیمشک از رده خارج شد.

خلیلی افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع فیزیکی و ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیزات آسیب دیده است که مقرر شده ۵۰ درصد وزارت بهداشت و نیم دیگر از محل اعتبارات استانی تامین شود.

وی گفت: اورژانس بیمارستان در حال فعالیت است و اتاق های عمل تا سوم خرداد راه اندازی خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعلام اینکه در این ایام بیمارستان دزفول همکاری داشته است، بیان کرد: هنوز سهم مدیریت استان تخصیص داده نشده در حالی که طبق قانون از بخش مدیریت بحران باید این مبلغ پرداخت شود تا اقدامات لازم برای انجام کار صورت گیرد.

خلیلی تاکید کرد: خوزستان پس از تهران دومین درآمد مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده و شاید سال ۱۴۰۳ ، ۱۰ همت بالاتر از مالیات تکلیفی به حساب تهران واریز شد و به استان نرسید.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه سه بیمارستان از کتاب قانون بودجه حذف شده اند، اظهار کرد: بیمارستان هایی در حال احداث و تایید شده اند که از جمله آن می توان به ۳۷۰ تختخوابی ایذه، اندیکا، کرخه و هویزه، بیمارستان خورشید ماهشهر، فاز دو رامهرمز و شوش اشاره کرد.

خلیلی با اشاره به توسعه بیمارستان گلستان، عنوان کرد: پروژه پیشرفت فیزیکی قانع کننده ای نداشته زیرا برنامه و بودجه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ باید یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تخصیص می داد که قریب به ۴۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی افزود: بیش از ۲.۵ همت املاک مازاد وجود دارد که در صورت همکاری راه و شهرسازی می توان برای فاز اول بیمارستان گلستان استفاده کرد.