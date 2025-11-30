علیمحمدی:۴۶ تن مرغ تنظیم بازار وارد چرخه عرضه و توزیع در ایلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در جلسه کارگروه کنترل و نظارت بازار کالاهای اساسی در دادگستری استان با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم اولویت جدی دستگاه قضائی است، گفت: توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت باید با نظارت دقیق و به‌موقع انجام و دستگاه قضائی استان با هرگونه مصداق گران‌فروشی و احتکار و سو مدیریت و ترک فعل به شدت و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر و حضور میدانی دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و … اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر موظفند گشت‌های مشترک و هدفمند را برای بازرسی انبارها، بازار و مراکز توزیع تشکیل و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اقدامات قانونی انجام دهند.

وی ضعف نظارت را یکی از عوامل نابسامانی بازار در شرایط کنونی دانست و افزود: بازرسی‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و استمرار همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت و آرامش بازار تأمین شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد: مدیران باید در صحنه حضور داشته و نسبت به عملکرد خود در برابر مردم پاسخگو باشند و دستگاه قضائی نیز در کنار دستگاه‌های نظارتی، با جدیت موضوع کنترل بازار را پیگیری کرده و با هرگونه قصور یا ترک فعل برخورد خواهد کرد.

علیمحمدی هشدار داد: هر فرد یا مسئولی که به هر نحوی اعم از تشویق، تسهیل، ترغیب یا همراهی زمینه ارتکاب تخلفات اقتصادی را فراهم کند، مشمول عنوان معاونت در جرم بوده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.