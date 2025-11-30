به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت: نشست وزیر صمت و تشکلهای بخش خصوصی در حوزه صنعت، صنف، معدن و بازرگانی اظهار کرد: با حمایت رئیسجمهور از تولید و موافقت اعضا در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی، برخی صنایع از محدودیتهای انرژی در آذرماه معاف شدند که این تصمیم تأثیر بسیار مثبت بر روند تولیدات صادرات محور و سهم صنایع از بازارهای بینالمللی خواهد داشت.
وی افزود: تقویت ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر با حمایت دولت و توان بخش خصوصی، تابآوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماههای پیش رو و سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
اتابک ادامه داد: بخش متولی، ساز و کار صحیح صدور کارتهای بازرگانی بر اساس قوانین و مقررات تجاری را پیگیری کند.
بر اساس اعلام وزارت صمت، در این نشست نمایندگان؛ اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن جوانان، اتاق اصناف و جمعی از صاحبان صنایع، مسائل پیرامون تولید و تجارت را با وزیر صمت مطرح کردند.
